El BCRP ajustó al alza su proyección de crecimiento para la construcción. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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El fenómeno de El Niño es hoy, quizás, uno de los factores de riesgo interno que más preocupa en el país. Sectores como el agro o la pesca ya temen por sus resultados.

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