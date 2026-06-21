¿Por qué Perú solo ha sumado 95 kilómetros en 15 años? (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
¿Por qué Perú solo ha sumado 95 kilómetros en 15 años? (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
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Camila Vera
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El Perú mueve buena parte de su economía “sobre ruedas”: la producción vinculada a las actividades primarias recorre miles de kilómetros por carretera para llegar a centros de procesamiento, puertos y mercados. Por tanto, en un contexto en el que la competitividad es sinónimo de carretera, crece el interés por una infraestructura capaz de cargar más y reducir los gastos logísticos.

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