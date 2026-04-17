Pasajeros compran billetes para los trenes de New Jersey Transit en la estación Penn Station de Nueva York el viernes.
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Agencia Bloomberg
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New Jersey Transit cobrará US$ 150 a los fanáticos del Mundial de fútbol de la Fifa por un pasaje ida y vuelta hacia el estadio MetLife, mientras que el servicio para los pasajeros habituales desde la estación Penn de Nueva York hacia Nueva Jersey se suspenderá durante cuatro horas antes de cada partido, anunciaron el viernes las autoridades.

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