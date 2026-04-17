La agencia de transporte y los líderes del comité organizador de Nueva York y Nueva Jersey detallaron los planes de movilidad para los ocho partidos que se disputarán en el estadio, incluida la final del 19 de julio. Las autoridades instan a quienes no asistan a los encuentros a que trabajen desde casa, especialmente el 22 y el 30 de junio, cuando los partidos coincidirán con la hora pico de la tarde de días laborables.

Las autoridades delinearon planes de seguridad y rutas de servicio en distintos medios de transporte público para trasladar a 78,000 espectadores en cada partido, indicó el viernes a periodistas Kris Kolluri, presidente y director ejecutivo de NJ Transit. Los boletos especiales para el Mundial se pondrán a la venta el 13 de mayo.

El costo del transporte para los partidos del Mundial se ha convertido en un tema polémico en los últimos días. A comienzos de semana, la gobernadora Kathy Hochul respondió a informes de que NJ Transit consideraba cobrar más de US$ 100 por pasajes ida y vuelta, calificando el precio como “excesivamente alto”. El senador de Nueva York Chuck Schumer también pidió a la FIFA que cubra los costos de transporte para las ciudades y estados anfitriones.

Un tren de New Jersey Transit en la estación Penn Station de Nueva York. Fotógrafo: Bing Guan/Bloomberg

Kolluri defendió el precio de US$ 150 por el pasaje ida y vuelta en trenes de NJ Transit, al señalar que cada evento le costará a la agencia US$ 6 millones y que la tarifa más elevada cubrirá los gastos adicionales vinculados al Mundial.

“Esto no busca generar ganancia”, afirmó Kolluri . “No estamos intentando aprovecharnos de nadie”.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, escribió el viernes en X que instruyó a NJ Transit para que ofrezca descuentos a los pasajeros afectados por los cambios de servicio el 22 y el 30 de junio.

“Se trata de encontrar el equilibrio adecuado”, señaló Sherrill . “Mostraremos a Nueva Jersey en el escenario mundial mientras protegemos a nuestros residentes, apoyamos a nuestra fuerza laboral y garantizamos que el beneficio económico de este evento llegue a las comunidades de todo el estado”.

El evento dependerá en gran medida del transporte público porque MetLife no ofrecerá estacionamiento para espectadores dentro del recinto. Funcionarios de la FIFA decidieron, por razones de seguridad, suspender los 23,000 espacios de estacionamiento del estadio.