Las líneas 3 y 4 serán APP cofinanciadas, al igual que las otras ya operativas o en curso (1 y 2). Eso quiere decir que el Estado invertirá en ellas y no será capital privado al 100%. Así, el reto mayor es el financiamiento. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Las líneas 3 y 4 serán APP cofinanciadas, al igual que las otras ya operativas o en curso (1 y 2). Eso quiere decir que el Estado invertirá en ellas y no será capital privado al 100%. Así, el reto mayor es el financiamiento. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La semana pasada el Gobierno del Perú dio un mensaje importante para el transporte de la capital: al fin hay un acuerdo político para impulsar las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. La magnitud de esta noticia opacó que muchos otros trenes contemplados en regiones también seguirían su camino.

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