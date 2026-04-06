El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, en el segundo trimestre del año, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), se realizará la licitación de 8 proyectos de transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), por un monto de inversión superior a los US$ 675 millones.

Este portafolio de proyectos forma parte de los Planes de Transmisión 2025 – 2034, que se ejecutarán en diversas regiones del país, y tiene como objetivo fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento oportuno de energía en beneficio de miles de peruanos.

La ejecución de obras permitirá ampliar la capacidad de transporte de electricidad, reducir riesgos de congestión en las redes y acompañar el crecimiento de la demanda energética en zonas estratégicas del país, contribuyendo al desarrollo económico y social de las regiones.

Se licitarán en 2 bloques

Los proyectos han sido organizados en dos grupos, con 4 proyectos cada uno. El primero comprende obras en las regiones de Piura, Lambayeque, Junín, Ayacucho y Cusco y son los siguientes:

Enlace 500 kV Miguel Grau – Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas. Enlaces 220 kV Felam – Tierras Nuevas – Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC). Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas (Proyecto ITC). Enlace 220 kV Muyurina – Mollepata, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC).

El segundo grupo, que se desarrollará en las regiones de Lima, Ica, Cusco, Puno y Madre de Dios, comprende los siguientes proyectos:

Enlace 500 kV Colectora – Bicentenario – Chilca, ampliaciones y subestaciones asociadas. Enlace 220 kV Tintaya Nueva – Nueva San Gabán, ampliaciones y subestaciones asociadas. Enlace 220 kV Nueva San Gabán – Puerto Maldonado, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC). Enlace 138 kV San Román – Yocara – Maravilla (Juliaca), ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC).

Frente a estas próximas adjudicaciones, el Minem aprovechó para recordar que su política es impulsar una infraestructura energética moderna y sostenible, que garantice el acceso a un servicio eléctrico continuo y de calidad para todos los peruanos, promoviendo la competitividad y el desarrollo de las regiones.