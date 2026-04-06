Este portafolio de proyectos forma parte de los Planes de Transmisión 2025 – 2034. Foto: Minem.
Este portafolio de proyectos forma parte de los Planes de Transmisión 2025 – 2034. Foto: Minem.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este portafolio de proyectos forma parte de los Planes de Transmisión 2025 – 2034, que se ejecutarán en diversas regiones del país, y tiene como objetivo fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, mejorar la calidad del servicio y garantizar el abastecimiento oportuno de energía en beneficio de miles de peruanos.

La ejecución de obras permitirá ampliar la capacidad de transporte de electricidad, reducir riesgos de congestión en las redes y acompañar el crecimiento de la demanda energética en zonas estratégicas del país, contribuyendo al desarrollo económico y social de las regiones.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos cuestiona “control totalitario” de China en mercado eléctrico peruano

Se licitarán en 2 bloques

Los proyectos han sido organizados en dos grupos, con 4 proyectos cada uno. El primero comprende obras en las regiones de Piura, Lambayeque, Junín, Ayacucho y Cusco y son los siguientes:

  1. Enlace 500 kV Miguel Grau – Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas.
  2. Enlaces 220 kV Felam – Tierras Nuevas – Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC).
  3. Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas (Proyecto ITC).
  4. Enlace 220 kV Muyurina – Mollepata, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC).

El segundo grupo, que se desarrollará en las regiones de Lima, Ica, Cusco, Puno y Madre de Dios, comprende los siguientes proyectos:

  1. Enlace 500 kV Colectora – Bicentenario – Chilca, ampliaciones y subestaciones asociadas.
  2. Enlace 220 kV Tintaya Nueva – Nueva San Gabán, ampliaciones y subestaciones asociadas.
  3. Enlace 220 kV Nueva San Gabán – Puerto Maldonado, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC).
  4. Enlace 138 kV San Román – Yocara – Maravilla (Juliaca), ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC).

Frente a estas próximas adjudicaciones, el Minem aprovechó para recordar que su política es impulsar una infraestructura energética moderna y sostenible, que garantice el acceso a un servicio eléctrico continuo y de calidad para todos los peruanos, promoviendo la competitividad y el desarrollo de las regiones.

TE PUEDE INTERESAR

Exportaciones mineras crecieron 47.6% en diciembre impulsadas por oro y cobre, según el Minem
Minem nombra nuevos viceministros de Hidrocarburos y Electricidad
Minem: descuento de S/ 120 para taxistas con vehículos a GNV ya está disponible

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.