El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que ya se encuentra disponible el acceso al descuento de S/ 120 para los taxistas con vehículos que operan con Gas Natural Vehicular (GNV) registrados en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o las municipalidades provinciales de Ica, como parte de las medidas extraordinarias dispuestas por el Gobierno para mitigar el impacto de las restricciones tras la emergencia energética registrada durante el mes de marzo.

Para acceder al beneficio, los conductores deberán contar con autorización vigente para prestar el servicio de taxi al 9 de marzo de 2026, y contar con Tarjeta Única de Circulación (TUC).

El descuento, que se aplicará a los consumos de GNV, será administrado a través del sistema de Cofide. Para activarlo, el usuario deberá registrarse en la plataforma web, ingresando el número de placa del vehículo y el número de la TUC. Esta plataforma está disponible desde el 1 de abril de 2026.

Una vez validada la información en el sistema, el usuario deberá seleccionar una única estación de servicio donde hará uso del descuento. Finalizado el registro, a partir del tercer día hábil, podrá acudir a la estación para acceder al beneficio.

El mecanismo de uso es automático, cada vez que el taxista cargue combustible, no deberá realizar pagos, ya que el monto consumido se descontará de los S/ 120. Por ejemplo, si efectúa una carga por S/ 20, este importe se deducirá del descuento, quedando un saldo disponible de S/ 100.

Este beneficio podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre del 2026 y alcanza a todos los taxistas autorizados, incluyendo aquellos que ya culminaron el pago de su conversión a GNV o que financiaron dicha conversión mediante mecanismos distintos al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).