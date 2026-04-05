El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que las exportaciones minero metálicas alcanzaron los US$6,468 millones en diciembre de 2025, lo que representó un crecimiento de 47.6% frente al mismo mes de 2024 impulsadas principalmente por el oro y el cobre.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero, este resultado estuvo explicado por el incremento en los envíos de oro (62.4%), plomo (66.8%), hierro (67.7%), cobre (39.3%) y zinc (22.4%), así como por el aumento en plata refinada (162.2%) y estaño (5.0%).

El Minem destacó que, a lo largo del 2025, el cobre y el oro concentraron la mayor participación dentro de la canasta minera, en un contexto internacional favorable para la demanda de minerales estratégicos.

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Envío de oro lo que más creció

En el caso del oro, las exportaciones acumuladas entre enero y diciembre de 2025 sumaron US$23,244 millones, lo que significó un incremento de 48.8% respecto al 2024 y representó el 25.0% del valor total de las exportaciones peruanas.

Por su parte, el cobre registró exportaciones por US$28,130 millones en 2025, con un crecimiento de 19.3% frente al año previo, manteniéndose como el principal producto minero exportado y concentrando el 30.2% del total nacional.

Los envíos de cobre y oro son los que sustentaron la mayor parte de los embarques mineros

El ministerio señaló que la cotización del cobre estuvo influida por la creciente demanda vinculada a la electrificación global, la transición energética, el desarrollo de infraestructura y la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial.

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Otros metales también crecieron

Asimismo, otros metales también mostraron resultados positivos. Las exportaciones de zinc alcanzaron los US$2,770 millones, mientras que el plomo sumó US$3,262 millones en 2025, impulsados por su uso en la industria de baterías y almacenamiento energético.

El Minem indicó que estos resultados reflejan la solidez del sector minero peruano y su rol clave en la generación de divisas, en un contexto de sostenida demanda internacional de minerales estratégicos.