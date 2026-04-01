La canadiense Hannan Metals Limited informó nuevos resultados de exploración en su proyecto Previsto (Huánuco), donde identificó indicios de mineralización de oro y cobre asociados a un posible sistema pórfido-epitermal de escala relevante.

En detalle, los trabajos de campo en la zona de Mirador Creek arrojaron muestras con contenidos de oro y cobre en superficie, incluyendo intersecciones destacadas de hasta 2,8 metros con 1,74 gramos por tonelada (g/t) de oro y presencia de plata. En paralelo, se registraron valores de cobre de hasta 0,51% en muestras superficiales, junto con anomalías de molibdeno.

“Los datos más recientes de Previsto nos brindan la reducción de riesgos que buscamos en la exploración a gran escala. No solo estamos viendo hallazgos aislados, sino una zonación clásica a escala de distrito”, afirmó Michael Hudson, director ejecutivo.

Asimismo, la compañía reportó la delimitación preliminar de una nueva zona de mineralización de cobre al sur del área principal del proyecto, con una extensión aproximada de 320 por 200 metros y leyes entre 0,2% y 1,0% de cobre en muestras de roca.

Durante 2021, Hannan adquirió 921 km2 de concesiones mineras de su propiedad al 100%, que abarcan terrenos inexplorados con potencial para la exploración de yacimientos de pórfido mineralizados en el centro-este de Perú.

Hannan ve potencial en Previsto y avanza hacia permisos de perforación

A nivel geoquímico, los análisis indican relaciones elevadas de estroncio/itrio (Sr/Y), un indicador utilizado en exploración para identificar sistemas magmáticos con potencial de concentrar metales. Según la empresa, los valores promedio superan los umbrales de referencia para este tipo de depósitos.

“La combinación de firmas de telururo de alta ley y la fertilidad magmática adecuada confirma que el motor hidrotermal en Previsto tiene la escala y la química necesarias para producir múltiples y significativos sistemas minerales. Ahora nos centramos en seguir definiendo los conductos estructurales que alimentaron estas zonas de fuga de alta ley”, indicó.

Hannan continúa con trabajos de campo orientados a definir objetivos de perforación. La empresa también informó que ya completó estudios ambientales y sociales requeridos para la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) —que la empresa anunció que lo hará en el segundo trimestre—, paso necesario para iniciar campañas de perforación exploratoria.

Hannan Metals cuenta con un capital de trabajo superior a los 9 millones de dólares canadienses y mantiene un equipo de seis geólogos en Previsto para continuar las actividades de exploración hasta 2026.

El proyecto Previsto forma parte de un portafolio de concesiones mineras en la selva central, donde la compañía viene desarrollando actividades de prospección desde 2021.

Hannan retoma perforación en Belén y amplía hallazgos en Huánuco

En enero pasado, la minera canadiense Hannan Metals anunció que retomará su programa de perforación en el proyecto Belén (Huánuco), luego de una suspensión temporal por temporada de lluvias. El proyecto se desarrolla dentro del área permitida por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Valiente.

Hasta la fecha, la compañía ha ejecutado seis sondajes diamantinos que suman 2,607 metros distribuidos en tres prospectos: Ricardo Herrera, Sortilegio y Vista Alegre. En Ricardo Herrera, han confirmado la evidencia de un evento temprano de cobre y molibdeno sobreimpreso por un evento posterior de oro y plata, con etapas de veta similares a los sistemas de pórfido cuprífero rico en Au (oro).

En el prospecto Sortilegio, el primer pozo perforado atravesó un sistema magmático profundo, con texturas que indican que las intrusiones tenían la capacidad de generar fluidos hidrotermales, una señal positiva para el cinturón más amplio. Los resultados de los ensayos aún están pendientes.

Por su parte, en Vista Alegre, la perforación inicial realizada en 2025 interceptó zonas periféricas con valores de hasta 0,4 g/t de oro. La compañía ha identificado nuevas anomalías geoquímicas y de resistividad a lo largo de 2,4 kilómetros, que serán evaluadas en la próxima etapa de perforación.

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