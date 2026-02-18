La empresa canadiense Camino Minerals anunció resultados alentadores de su campaña de perforación en el proyecto de cobre Los Chapitos, ubicado en la región Arequipa, en el sur del Perú, confirmando la presencia de mineralización de alta ley y reforzando el potencial del yacimiento dentro del portafolio cuprífero del país.

Entre los hallazgos más destacados se encuentra una intersección de 83,5 metros con una ley promedio de 0,94% de cobre (Cu), que incluye un tramo de 7,1 metros con 2,13% de Cu. Estos resultados corresponden al objetivo Adriana y confirman la existencia de zonas de mayor concentración que podrían mejorar la viabilidad económica del proyecto.

La campaña de Fase 1 incluyó ocho perforaciones a lo largo del corredor Diva, una estructura mineralizada de aproximadamente siete kilómetros de extensión. El objetivo principal fue validar el modelo geológico y determinar la continuidad del sistema, tanto en profundidad como a lo largo de su eje norte-sur.

La presencia conjunta de ambos metales refuerza el valor del proyecto y su atractivo dentro del portafolio de exploración. (Foto referencial: Andina)

Cobre de alta ley

Los resultados confirmaron que la mineralización de cobre y plata se mantiene abierta y continua, con presencia de óxidos cerca de la superficie y sulfuros de mayor ley en niveles más profundos. Este patrón es considerado favorable en proyectos cupríferos, ya que sugiere un sistema mineralizado bien conservado y con potencial de expansión.

Además del avance en Adriana, la compañía identificó un nuevo cuerpo mineralizado en el objetivo Mirador y confirmó la presencia de cobre en las zonas de Lourdes, Enjambre, Maqui y Piloto. Aunque algunas de estas áreas presentan leyes menores, su mineralización confirma la extensión del sistema y abre nuevas oportunidades de exploración.

En términos operativos, el programa reciente añadió 1.036 metros de perforación, elevando el total acumulado del proyecto a 28.660 metros. Aproximadamente el 91% de las perforaciones históricas se han concentrado en el corredor Diva, considerado el eje principal del potencial del proyecto.

El área de Los Chapitos se emplaza en la Formación Chocolate, una unidad geológica del Jurásico que forma parte de un cinturón metalogénico regional comparable con zonas productivas del norte de Chile. Esta característica geológica refuerza el atractivo del proyecto dentro del contexto de la exploración de cobre en el Perú.

La empresa prevé iniciar una nueva etapa en marzo, sujeta a la aprobación de permisos, con el objetivo de ampliar la exploración y confirmar la extensión del sistema. (Foto referencial: Andina)

Planean nueva fase de exploración

La iniciativa cuenta con el respaldo del socio japonés Nittetsu Mining, que está completando una participación del 35% tras invertir alrededor de 10 millones de dólares canadienses (US$ 7,4 millones). La participación de capital extranjero refleja el interés internacional en el potencial cuprífero peruano y en el desarrollo de nuevos proyectos de exploración.

De cara a los próximos meses, Camino Minerals anunció el inicio de una segunda fase de perforación en marzo, sujeta a la aprobación de permisos, con el objetivo de evaluar nuevas áreas y profundizar la extensión del sistema. El avance de Los Chapitos se suma a los esfuerzos por ampliar la cartera de proyectos de cobre en el país, en un contexto de creciente demanda global por este metal estratégico.