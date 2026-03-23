La canadiense Tesoro Minerals Corp. concretó la adquisición del 100% de participación en los proyectos de exploración de oro Rumichaca (Huancavelica) y Cerro Macho (Cusco), que pertenecían a Globetrotters Resource Group Inc.

La operación —anunciada previamente en julio de 2025— se ejecutó mediante la emisión de 1,425,000 acciones a un precio estimado de C$ 0.08 por título, equivalente a un valor total de 114,000 dólares canadienses (US$ 83,220). El acuerdo contempla además una regalía de 2% sobre el retorno neto de fundición (NSR) a favor del vendedor, con opción para Tesoro de recomprar el 1% por 1 millón de dólares canadienses (US$ 730,000) antes de la finalización de un estudio de factibilidad.

Los activos adquiridos comprenden dos áreas de exploración con potencial epitermal. Rumichaca abarca 900 hectáreas y presenta evidencias de sistemas de alta sulfuración, con resultados de muestreo de hasta 0.39 gramos por tonelada (g/t) de oro, junto con anomalías de cobre y molibdeno.

En tanto, Cerro Macho se extiende sobre 2,500 hectáreas y registra valores de hasta 0.42 g/t de oro, con niveles elevados de arsénico y bario, además de alteraciones geológicas asociadas con sistemas epitermales.

Los siguientes pasos de Tesoro en Rumichaca y Cerro Macho

Los proyectos Rumichaca y Cerro Macho presentan señales geológicas propias de sistemas mineralizados de gran escala. Tesoro Minerals busca identificar anomalías geofísicas y definir objetivos de perforación bajo cobertura superficial.

Como siguiente paso, la empresa prevé ejecutar un programa inicial de exploración que incluye mapeo geológico detallado y estudios geofísicos —polarización inducida y magnetometría— por aproximadamente 60 kilómetros lineales. La inversión estimada asciende a 300,000 dólares canadienses (US$ 219,000), monto que sería financiado con recursos provenientes de una reciente colocación privada. La transacción cuenta con aprobación condicional de la Bolsa de Valores TSX Venture.

Tesoro Minerals se apoya en su experiencia en Perú y en un enfoque estratégico para adquirir y explorar proyectos generando valor.

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Tesoro Minerals tras oro en Perú: el acuerdo con Globetrotters

En julio del año pasado, Tesoro Minerals anunció la firma de un acuerdo definitivo con Globetrotters Resource Group Inc. para adquirir el 100% de participación en dos proyectos epitermales de oro: Rumichaca (Huancavelica) y Cerro Macho (Cusco).

Dicha transacción marca un giro estratégico para la minera, que busca concentrar su portafolio en activos de alto impacto en metales preciosos y básicos.

“Estas adquisiciones reorientan a Tesoro hacia descubrimientos significativos de oro y cobre en uno de los cinturones menos explorados de Perú. A la par, avanzaremos con el plan de desinversión de sus concesiones no estratégicas en la región Piura“, sostuvo en ese momento Scott McLean, CEO de Tesoro Minerals Corp.

Inicialmente, en el norte del Perú, Tesoro desarrolló una estrategia exploratoria en la región Piura, donde gestionó un amplio paquete de concesiones mineras. En concreto, cuenta con 21 solicitudes que abarcan unas 18,700 hectáreas, distribuidas en los distritos de Las Lomas y Tambogrande. Estas áreas fueron seleccionadas por su ubicación dentro de importantes franjas metalogénicas y por mostrar indicios favorables en estudios preliminares de campo, especialmente, manifestaciones superficiales de mineralización aurífera y estructuras geológicas con potencial para albergar sistemas epitermales.

Sin embargo, en línea con su estrategia de optimización de recursos y enfoque en activos de mayor impacto, Tesoro ha iniciado un proceso de desinversión de estas concesiones en Piura. El objetivo es liberar capital y concentrar esfuerzos técnicos en otras zonas del Perú con un perfil geológico más atractivo para descubrimientos significativos.