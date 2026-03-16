Crespo, ubicado en Cusco, inició operaciones el año pasado con una inversión de US$ 150 millones. Foto: Andina
Crespo, ubicado en Cusco, inició operaciones el año pasado con una inversión de US$ 150 millones. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

El año pasado inició operaciones —en su fase de explotación y producción— el proyecto aurífero de tajo abierto Crespo (Cusco), operado por la minera peruana Apumayo. El yacimiento corresponde a un depósito epitermal diseminado de alta sulfuración, con una vida útil estimada de ocho años y una inversión de US$ 150 millones para su desarrollo. Además, cuenta con recursos estimados en 800,000 onzas de oro. Ahora, ¿qué planes tiene la compañía para este año?

TE PUEDE INTERESAR

Presupuesto contra minería ilegal es 10 veces menor que el destinado a otro sector ilícito
Putin firma decreto que permitirá confiscar empresas dedicadas a la minería y la pesca
Microsoft en minería: la apuesta de Codelco para integrar la IA a sus activos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.