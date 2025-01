La minera Apumayo mantiene su interés por los yacimientos auríferos, avanzando con el desarrollo de una cartera de proyectos en el sur peruano. No obstante, el cobre -cuyo precio alcanzó un máximo histórico de US$ 4.92 por libra en mayo pasado gracias a su creciente demanda por la transición energética - despierta grandes expectativas en la empresa. Actualmente, trabaja en la exploración de una propiedad relacionada con este metal, aunque no planea ejecutarlo en solitario. Descubre la situación del portafolio de proyectos de la compañía y su creciente interés por el metal rojo .