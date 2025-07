En diálogo con G de Gestión, el ejecutivo contó que están impulsando nuevos proyectos mineros, uno de ellos es Crespo, una mina de oro ubicada en Cusco, cuya operación está prevista para finales del 2025. Se proyecta que su producción alcance las 50,000 onzas en su primer año.

Y, en los próximos meses, presentarán los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de otros dos proyectos de oro más: uno en Puno y otro en Ayacucho. Ambos implicarán una inversión conjunta de US$ 700 millones en la etapa de construcción.

“El plan es que estos dos nuevos proyectos, que serán a tajo abierto, puedan operar en el 2028. Aún estamos terminando los procesos de la ley de mineral y con la fase de perforaciones, pero esperamos que la reservas superen las 500,000 onzas en cada una de ellas”, indica Tejada.

No obstante, el pipeline de ApuCorp al 2030 incluye la operación de cuatro minas de oro en el país, lo que implicará una inversión total de más de US$ 800 millones. Ello, sin contar -anota Tejada- con los recursos destinados al desarrollo social en las zonas de influencia. Solo en la etapa de construcción de uno de los nuevos proyectos mineros de oro, tienen previsto destinar US$ 40 millones para apoyo social (becas educativas, desarrollo de comunidades, entre otros), señala.

¿Sólo se enfocarán en minas de oro?

El grupo económico busca liderar la producción de oro en el país en la categoría de mediana minería. Aunque, considerando las proyecciones de la demanda mundial de minerales, también tienen interés en participar en proyectos de cobre.

“Estamos trabajando para que, a través de asociaciones estratégicas con otras empresas de gran minería, podamos ser parte de consorcios para la explotación de otros minerales”. Y añadió: “Por ejemplo, donde hay explotación de oro normalmente también puedes encontrar cobre. Entonces, nos interesa participar, en el mediano plazo, en un Joint Venture para desarrollar la minería”, sostiene Tejada.

Carlos Tejada asumió hace dos meses la gerencia general de ApuCorp, el grupo económico que integra a 16 empresas. Foto: Hugo Pérez/GEC

Una propuesta para la formalización minera

En medio de la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que busca formalizar principalmente a los mineros artesanales de oro, y de las protestas que esta medida ha generado, el grupo económico ApuCorp presentará a la Sunat una propuesta para impulsar este proceso de formalización, revela Carlos Tejada.

Ya han pedido una reunión con el recaudador. “Reconocemos la existencia de esta realidad y sabemos que tenemos una corresponsabilidad para impulsar soluciones sostenibles”, dice.

Se trata de un piloto para la instalación de módulos de la Sunat en algunas de sus refinerías de oro, de forma que, mediante convenios transparentes, se puedan generar contratos con los mineros artesanales, implementar mecanismos de trazabilidad y facilitar el pago de impuestos de manera directa al Estado. “Proponemos invertir en infraestructura y logística para que, junto con las autoridades, se impulse un proceso de formalización real”, detalla Tejada. La meta -dice- es que este proyecto se convierta en un modelo replicable en otras zonas del país. “Queremos dar un paso más y trabajar con el Gobierno para ayudar a estos pequeños mineros a integrarse al sistema formal”.

Un pendiente: el cierre de minas

Parte de las acciones de ApuCorp pertenecen a la familia de Guido del Castillo, el empresario minero que falleció en el 2020 y que lideró la operación de minas como Apumayo y Ancos.

Al respecto, Tejada señaló que se proyecta culminar con los planes de cierre de minas entre 2027 y 2028, cumpliendo con los cronogramas previamente presentados a las autoridades.

“Guido del Castillo siempre impulsó proyectos de apoyo a las comunidades, y hoy ese espíritu continúa. Hemos implementado programas de capacitación e inserción laboral, homologación de proveedores locales y convenios con Senati y universidades para que las personas adquieran competencias y puedan emplearse en nuestras operaciones”, resalta.

En materia ambiental, Tejada subraya que operaciones como la mina Crespo avanzan hacia un modelo de “cero carbono” y cumplen con los más altos estándares ambientales. Están promoviendo el uso de energía solar y renovable en sus proyectos mineros, y que no exista contacto entre el agua de sus operaciones y las comunidades, afirma.