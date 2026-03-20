La minera británica Nativo Resources plc, enfocada en proyectos de oro de rápida puesta en marcha en Perú, reportó resultados positivos de su reciente campaña de muestreo subterráneo en la veta Bonanza, dentro de la mina del mismo nombre. Los análisis confirmaron la presencia de mineralización de oro de alta ley, con valores que alcanzan hasta 40.2 gramos por tonelada (g/t), lo que respalda el potencial económico del yacimiento en una etapa clave de desarrollo.

Dicho resultado se registra en un contexto en el que la compañía ha reiniciado las actividades de desarrollo y extracción subterránea en el proyecto, marcando un avance relevante en su transición desde la exploración hacia una fase más activa de operación minera en territorio peruano. La confirmación de leyes elevadas fortalece la viabilidad del plan minero planteado por la empresa.

De acuerdo con la información proporcionada, múltiples intersecciones con leyes superiores a 5 y 10 g/t de oro confirman la existencia de un cuerpo mineralizado de alta ley dentro del sistema de vetas Bonanza. Estos valores son consistentes con resultados históricos obtenidos en campañas previas, lo que sugiere una continuidad significativa en la calidad del mineral.

Nativo Resources apunta a iniciar la producción de mineral de oro en la mina Bonanza (Arequipa) en el segundo trimestre de 2026. (Foto referencial: Andina).

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Nativo Resources identifica oro de alta ley

El programa de muestreo de Nativo Resources en la veta Bonanza incluyó la recolección de 147 muestras sistemáticas en galerías subterráneas, a profundidades de entre 5 y 45 metros, durante enero de 2026. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio SGS Perú, lo que aporta respaldo técnico a los resultados y a la interpretación geológica del proyecto.

Desde el punto de vista geológico, la veta Bonanza es interpretada como un sistema de vetas auríferas estrechas controladas estructuralmente, donde la mineralización se concentra en zonas específicas de alta ley. La integración de datos geológicos y geofísicos sugiere que el sistema podría extenderse tanto lateralmente como en profundidad, alcanzando hasta aproximadamente 300 metros bajo la superficie.

En esa línea, la compañía considera que el área del pozo Tesoro representa un objetivo prioritario de desarrollo, al evidenciar concentraciones relevantes de oro. El plan minero contempla seguir la continuidad de la mineralización en profundidad, así como explorar nuevas vetas a lo largo del rumbo.

El proyecto Bonanza se ubica dentro del cinturón metalogénico Nazca-Ocoña, una de las zonas con tradición minera en Arequipa. (Foto referencial: Andina).

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Avances de producción en la mina Bonanza para el 2026

Como parte de su hoja de ruta, Nativo Resources proyecta iniciar la producción y comercialización de mineral de oro en la mina Bonanza durante el segundo trimestre de 2026. Asimismo, continuará con el desarrollo subterráneo del proyecto, el muestreo adicional y la actualización del modelo geológico tridimensional, además de avanzar en estudios metalúrgicos y en una estimación preliminar de recursos.

Con estos avances, Nativo Resources apunta a consolidar el desarrollo de la mina Bonanza como un proyecto aurífero de rápida ejecución en Perú, con potencial de expansión y generación de valor en el corto plazo, en línea con el dinamismo del sector minero del país.

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