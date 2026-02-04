Compañía Minera Las Bambas, que opera la mina de tajo abierto del mismo nombre en Apurímac, cerró el 2025 con una producción de 410,834 toneladas de cobre en concentrado, lo que representó un crecimiento de 27% frente a 2024 y le permitió superar ampliamente su proyección anual. El resultado se consolidó en un contexto de continuidad operativa sostenida y mejoras en desempeño productivo, marcando además su segunda producción anual más alta registrada.

Durante el año, la operación logró volúmenes récord de mineral minado y molido, junto con altas tasas de recuperación mantenidas de forma consistente, lo que reflejó la estabilidad alcanzada en sus procesos productivos.

“Hemos culminado el año de manera satisfactoria”, señaló Ivo Zhao, CEO de MMG Limited, empresa matriz de la minera.

La producción de 2025 se ubicó por encima del rango previsto inicialmente, que contemplaba entre 360,000 y 400,000 toneladas, y confirmó la efectividad del modelo de gestión social que permitió sostener más de 700 días de continuidad operacional.

La operación minera de Las Bambas mantuvo más de 700 días de continuidad operacional (Foto: EL COMERCIO PERU).

SEGURIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA

El desempeño productivo de Las Bambas estuvo acompañado por un enfoque sostenido en seguridad. Las Bambas se mantiene como una de las principales operaciones de cobre del país y un actor relevante para el desarrollo de la región Apurímac.

Como referencia histórica, el mayor nivel de producción de la mina se registró en 2017, su primer año completo de operación comercial, cuando alcanzó 453,749 toneladas de cobre en concentrado.

El desempeño de Las Bambas fue clave para el crecimiento de 27% en la producción total de cobre del grupo en 2025. Photographer: Alessandro Cinque/Bloomberg.

RESULTADOS DE LAS BAMBAS RESPALDAN EL DESEMPEÑO DE MMG

De acuerdo con el reporte de resultados publicado por MMG Limited el 22 de enero de 2026, la producción total de cobre del grupo aumentó 27% interanual, hasta 506,899 toneladas, impulsada principalmente por el desempeño de Las Bambas.

“Cerramos el año con fuerza, con Las Bambas alcanzando su segunda producción anual más alta registrada, un hito que demuestra nuestra solidez operativa y la dedicación de nuestro equipo”, indicó Zhao, quien agregó que este impulso posiciona al grupo para cumplir sus objetivos de producción y costos en 2026.

El reporte también destacó avances en otras operaciones del grupo, incluyendo récords de producción en zinc y el avance de proyectos de expansión, en un contexto de crecimiento alineado con la transición energética global.