En detalle, el Ministerio de Energía y Minas (Minem ) autorizó el inicio de actividades del proyecto de exploración Bordebamba (Apurímac) , presentado por Las Bambas. La medida fue dada a conocer con un aviso de notificación dirigido a la Comunidad Campesina de Chicñahui, publicado en el Boletín Oficial del diario El Peruano.

LEA TAMBIÉN Operador de Matarani: grandes inversiones en puertos peruanos tienen factor geopolítico

De acuerdo con la resolución, las labores de exploración se ejecutarán en los derechos mineros Bambas 19, Bambas 20 y Bambas 21, ubicados en los distritos de Progreso y Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas.

El Minem precisó que la autorización se sustenta en las consideraciones técnicas contenidas en el informe que respalda la resolución, así como en la certificación ambiental aprobada para el proyecto.

Asimismo, se dispuso notificar a la empresa para que cumpla con las obligaciones establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, además de los compromisos asumidos en la certificación ambiental correspondiente.

La resolución también será remitida a Osinergmin, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Del mismo modo, se comunicará a la Comunidad Campesina de Chicñahui y a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros para su conocimiento.

El proyecto Bordebamba contempla la habilitación de 40 plataformas para trabajos de perforación exploratoria en Apurímac.Foto: Andina

Exploración en Bordebamba

Minera Las Bambas detalló que las actividades previstas en el proyecto de exploración Bordebamba tienen como objetivo obtener información geológica que permita confirmar la existencia de mineralización económicamente aprovechable. Esto se realizará mediante la delimitación de recursos mineralizados con potencial de convertirse en reservas de cobre y molibdeno.

En términos operativos, el proyecto contempla el desarrollo de labores de exploración a través del método de perforación diamantina. Para ello, se prevé la habilitación de 40 plataformas de perforación . De estas, 38 contarán con una sola perforación cada una (37 de tipo diamantina y una por aire reverso) , mientras que dos plataformas tendrán dos perforaciones cada una , combinando los métodos de aire reverso y diamantina.

LEA TAMBIÉN MMG: elecciones presidenciales en Perú amenazan la operación de mina de cobre Las Bambas

El proyecto también incluye la implementación de pozas de sedimentación, una poza matriz de sedimentación, accesos y un campamento, además de otros componentes auxiliares necesarios para las labores.

Las actividades se desarrollarán en varias etapas. La fase de construcción comprenderá la habilitación de plataformas y componentes auxiliares; la fase de operación estará enfocada en la ejecución de las perforaciones; y la fase de cierre contemplará la rehabilitación de las áreas intervenidas. Posteriormente, se realizará una etapa de post cierre. El tiempo total estimado para la ejecución del proyecto Bordebamba es de 24 meses (2 años), considerando todas sus etapas .