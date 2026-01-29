Minera Las Bambas de MMG fue la mayor productora de cobre en junio 2025, con 37,715 toneladas métricas finas (TMF). Con este resultado, la empresa lideró la producción mensual por primera vez desde que inició operaciones hace una década, desplazando de los primeros lugares a Southern Perú y a Compañía Minera Cerro Verde. En el primer semestre del 2025, Las Bambas también registró el mayor volumen de producción, con 210,643 toneladas de cobre, lo que representa un crecimiento de 69% frente al primer semestre de 2024. En este contexto, la minera se prepara para impulsar nuevas exploraciones. ¿En qué consisten estos planes?
