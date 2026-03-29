La minera Nexa Resources, de capitales brasileños y enfocada en la producción de zinc y otros metales como cobre y plomo, informó un incremento en sus reservas y una extensión en la vida útil de sus principales operaciones en Perú y Brasil.
De acuerdo con su más reciente actualización, Nexa elevó en 4.4% sus reservas probadas y probables de zinc al cierre de 2025, alcanzando 115.1 millones de toneladas en reservas.
Este crecimiento responde principalmente a la conversión de recursos minerales en reservas, así como a ajustes en los supuestos económicos y de precios de los metales, indicó la empresa.
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En el caso de Perú, el impacto se refleja en sus unidades mineras, entre ellas Cerro Lindo (Ica), El Porvenir y Atacocha (Pasco), donde se registraron mejoras en reservas y actualizaciones de modelos geológicos.
Estas operaciones forman parte del portafolio clave de Nexa en el país, que incluye minas subterráneas de zinc, cobre y plomo, además de activos metalúrgicos.
Extensión de vida de mina
La compañía señaló que el aumento de reservas permitió extender la vida útil de varias de sus operaciones, reforzando su perfil de producción en el largo plazo.
En particular, las unidades de El Porvenir y Atacocha presentan horizontes operativos que se proyectan hasta 2036, mientras que Cerro Lindo extiende su vida útil hasta 2032.
Asimismo, Nexa reportó un ratio de reposición de reservas de 92.4%, lo que refleja la capacidad de la compañía para compensar la producción anual mediante exploración y optimización de sus operaciones.
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La empresa también detalló que las adiciones de reservas se concentraron en varias unidades, incluyendo Cerro Lindo, El Porvenir y Atacocha, a partir de campañas de perforación y actualización de modelos geológicos.
Con estos resultados, Nexa refuerza la continuidad de sus operaciones mineras en Perú, donde mantiene activos clave en regiones como Ica y Pasco.