Hannan Metals informó el descubrimiento de una nueva zona mineralizada de oro ubicada aproximadamente a un kilómetro al sur del área principal del prospecto Previsto, dentro de su proyecto Valiente, en la Amazonía peruana.

Según el comunicado oficial de la compañía, los muestreos de superficie han arrojado valores de hasta 6,7 gramos de oro por tonelada, lo que confirma la presencia de mineralización significativa y sugiere la continuidad del sistema más allá de las áreas inicialmente identificadas.

El hallazgo forma parte de un programa de exploración regional que busca definir la extensión de un sistema mineralizado de gran escala. Hannan indicó que la nueva zona se suma a una serie de objetivos emergentes dentro del proyecto, lo que refuerza la interpretación de que el proyecto Valiente podría albergar múltiples centros mineralizados vinculados a un mismo entorno geológico.

De acuerdo con la compañía, la distribución de las anomalías de oro y la identificación de estructuras geológicas favorables apuntan a un potencial de crecimiento considerable del proyecto, que aún se encuentra en fase temprana de exploración.

Si bien el hallazgo más significativo es el del oro, la compañía también identificó mineralización de plata en la misma zona. Los muestreos de canal registraron intervalos con valores de entre 3 y 6 gramos por tonelada de plata en distintos tramos mineralizados, mientras que muestras puntuales alcanzaron hasta 12 g/t.

Estos resultados confirman que el sistema es polimetálico, con presencia conjunta de oro, plata y cobre a lo largo del corredor que se extiende entre Previsto Central y Mirador Creek.

Hannan Metals también encontró plata durante su exploración. (Foto referencial).

Confía en obtener más hallazgos

Hannan Metals también destacó que continúa ampliando los trabajos de reconocimiento regional para evaluar nuevos blancos de perforación, con el objetivo de comprender mejor la geometría del sistema y su potencial económico.

El proyecto Valiente forma parte de la estrategia de la empresa para identificar y desarrollar nuevos distritos minerales en el país, donde la exploración temprana ha mostrado indicios de sistemas auríferos extensos aún poco estudiados.

Con estos resultados, Hannan refuerza su presencia exploratoria en el territorio peruano y avanza en la delineación de un proyecto que podría convertirse en un nuevo foco de interés dentro del mapa de exploración aurífera del país.