La minera canadiense Hannan Metals retomará a inicios de febrero de 2026 su programa de perforación en el proyecto Belén, ubicado en Huánuco, luego de una suspensión temporal por temporada de lluvias. El proyecto se desarrolla dentro del área permitida por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Valiente.

“Estos primeros resultados de perforación en Belén representan un hito importante para Hannan, ya que los resultados de perforación de Ricardo Herrera provienen de lo que creemos que es un nuevo e importante cinturón pórfido-epitermal de edad Miocena en Perú“, comentó Michael Hudson, director ejecutivo de Hannan Metals.

Hasta la fecha, la compañía ha ejecutado seis sondajes diamantinos que suman 2,607 metros distribuidos en tres prospectos: Ricardo Herrera, Sortilegio y Vista Alegre. En Ricardo Herrera, han confirmado la evidencia de un evento temprano de cobre y molibdeno sobreimpreso por un evento posterior de oro y plata, con etapas de veta similares a los sistemas de pórfido cuprífero rico en Au (oro).

El proyecto Valiente, de propiedad total, se encuentra en la zona centro-oriental del Perú, al este de la ciudad de Tingo María. (Foto: GEC)

Hannan detecta potencial en cinturón aurífero y acelera permiso en Previsto

En el prospecto Sortilegio, el primer pozo perforado atravesó un sistema magmático profundo, con texturas que indican que las intrusiones tenían la capacidad de generar fluidos hidrotermales, una señal positiva para el cinturón más amplio. Los resultados de los ensayos aún están pendientes.

Por su parte, en Vista Alegre, la perforación inicial realizada en 2025 interceptó zonas periféricas con valores de hasta 0,4 g/t de oro. La compañía ha identificado nuevas anomalías geoquímicas y de resistividad a lo largo de 2,4 kilómetros, que serán evaluadas en la próxima etapa de perforación.

“Si bien las leyes intersectadas en Belén hasta la fecha son modestas, esto es típico de la exploración en etapa temprana en un nuevo distrito. Resulta alentador confirmar un sistema intrusivo complejo y multifásico con múltiples eventos hidrotermales superpuestos, exactamente los ingredientes geológicos necesarios para sistemas minerales significativos“, agregó.

Adicionalmente, Hannan destacó el potencial del objetivo Previsto, ubicado fuera del área de perforación actual. Una revisión técnica independiente encontró similitudes geológicas con depósitos de oro alcalino a nivel global. La empresa anunció que presentará la solicitud para el permiso de perforación (DIA) de este objetivo en el segundo trimestre del año.

Hannan Metals cuenta con un capital de trabajo superior a los 9 millones de dólares canadienses y mantiene un equipo de seis geólogos en Previsto para continuar las actividades de exploración hasta 2026.

Durante 2021, Hannan invirtió y aún conserva 1,002 km de concesiones mineras de su propiedad absoluta en Valiente, que abarcan terrenos inexplorados con posibles objetivos de pórfido mineralizado en la zona centro-oriental del Perú.

Hannan expande proyecto Valiente con nuevo hallazgo

En setiembre del año pasado, la minera canadiense anunció el hallazgo de una nueva zona de mineralización de oro en Honda Creek, parte de su proyecto Valiente (Huánuco). El descubrimiento se encuentra entre 1.3 y 2.1 kilómetros al sur-suroeste del prospecto Previsto Central y representa una expansión significativa del potencial aurífero de la zona.

Según la empresa, el área identificada comprende un sector de 2 km por 0.8 km con anomalías de oro confirmadas mediante muestreos de superficie: muestras de roca con valores de hasta 0.92 gramos de oro por tonelada (g/t Au) y de suelos con resultados de hasta 0.70 g/t Au. Estos datos amplían de manera considerable la huella mineralizada previamente reconocida en Previsto Central.

A diferencia de otras zonas del proyecto, Honda Creek muestra un sistema aurífero hospedado en rocas sedimentarias —principalmente calizas y limolitas de la formación Chonta— con pequeñas intrusiones dispersas, lo que indica un estilo de mineralización distinto al sistema epitermal de intrusivos alcalinos de Previsto Central. Los resultados preliminares sugieren la presencia de un sistema de reemplazo de carbonatos o de oro hospedado en sedimentos, lo que añade una nueva dimensión al modelo exploratorio de Hannan.