Esta semana, la subsidiaria Sociedad Minera Corona presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su Octavo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la mina subterránea polimetálica Yauricocha, con el que busca aumentar la producción, fortalecer la gestión ambiental y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones, con una inversión estimada en US$ 9.2 millones.

Sociedad Minera Corona invertirá US$ 9.2 millones para aumentar producción y fortalecer sostenibilidad en Yauricocha. Foto: Andina

Las acciones a implementar

Entre las iniciativas se contempla el incremento de la capacidad de la Planta Concentradora Chumpe, que pasará de 3,600 a 4,500 toneladas métricas por día (TMD) mediante la incorporación de nuevos equipos en las distintas etapas del proceso, sin necesidad de ampliar la superficie de la planta.

También se prevé la profundización de labores subterráneas hasta el nivel 1,320 en las zonas Cachi Cachi y Prometida, siguiendo lo aprobado en el EIA de 2019, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa y prolongar la vida útil de la mina.

El ITS incluye la ampliación del cronograma operativo de la unidad minera por 5 años, respaldada por reservas confirmadas mediante perforaciones autorizadas. En materia de infraestructura, se proyecta la implementación de canteras de material de préstamo en Cachi Cachi 3 y Chumpe, necesarias para los accesos y actividades de cierre, así como la construcción de plantas de tratamiento de agua potable en las zonas Chumpe y Víctor 5, que garantizarán el abastecimiento de agua para consumo humano sin afectar la licencia vigente.

El ITS contempla también la ampliación del relleno sanitario con una proyección de 15 años de vida útil, la creación de plataformas para mejorar suelos pobres y la valorización de residuos orgánicos, fortaleciendo la gestión ambiental y el manejo responsable de desechos.

Además, se habilitarán áreas temporales para el almacenamiento de material estéril, destinadas al recrecimiento del depósito de relaves, y se reconfigurarán 30 plataformas de exploración para confirmar reservas y estudiar nuevas zonas. Como parte de las medidas de seguridad, el ITS prevé el retiro de la geomembrana del dique del depósito de relaves, con el fin de facilitar inspecciones geotécnicas y monitorear posibles filtraciones o grietas.