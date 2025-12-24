El informe propone una serie de modificaciones orientadas a acompañar el crecimiento de la unidad minera y optimizar sus procesos productivos, con una inversión estimada de US$ 12.7 millones .

Entre las principales iniciativas figura la ampliación de la planta concentradora , mediante el reemplazo e incorporación de 15 equipos nuevos, incluyendo una bomba de relaves, una tubería de relaves y dos pozas de contingencia. Esta expansión responde a la proyección de compra de mineral a otras empresas para elevar la producción.

El ITS también plantea la optimización del manejo de la escorrentía superficial de aguas de no contacto en el lado oeste de la relavera Chinchan, manteniendo el diseño aprobado, pero mejorando su eficiencia. Además, se contempla el mejoramiento del sistema de transporte y disposición de relaves, incorporando componentes adicionales y reforzando el sistema de contingencia.

El crecimiento de la operación exige también mayores áreas de almacenamiento de residuos, así como espacios destinados a lavado, talleres y oficinas, que se integrarán en un área de servicios múltiples. Complementariamente, se proyecta la implementación de una casa de bombas y la ampliación del suministro eléctrico, mediante la instalación de una nueva subestación eléctrica Yauliyacu .

Con estas mejoras, la planta alcanzará una capacidad de procesamiento de 6,300 toneladas métricas diarias (TMSD), lo que representa un incremento del 20% respecto a la capacidad actual de 5,250 TMSD, además de fortalecer la infraestructura operativa y los sistemas de soporte para el desarrollo de Casapalca.

¿Cuándo se implementarán las mejoras?

El ITS explica que las mejoras se desarrollarán entre 2026 y 2033 , combinando fases de construcción y operación para garantizar la expansión de la planta y la infraestructura asociada. En detalle, la ampliación de la planta concentradora se construirá entre el primer y segundo trimestre de 2026 , iniciando su operación en el tercer trimestre del mismo año y manteniéndose hasta el cuarto trimestre de 2033.

El sistema de manejo de escorrentía superficial y el sistema de transporte y disposición de relaves se construirán durante los primeros dos trimestres de 2026, entrando en operación en el tercer trimestre de 2026 y funcionando de manera continua hasta el cuarto trimestre de 2033.

La construcción del área de servicios, que incluye lavaderos, talleres y oficinas, se realizará también en los primeros dos trimestres de 2026. De manera simultánea, la casa bomba comenzará su construcción y entrará en operación desde el tercer trimestre de 2026 hasta el cuarto trimestre de 2033.

Finalmente, la subestación eléctrica Yauliyacu se levantará en los primeros dos trimestres de 2026 , iniciando operación en el tercer trimestre del mismo año y manteniéndose activa hasta el último trimestre de 2033, asegurando la capacidad energética necesaria para el funcionamiento ampliado de la planta.