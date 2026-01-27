Kuya Silver anunció la firma de una carta de intención para adquirir el 100% de la sociedad que opera la planta de procesos Camila, ubicada en la región Junín, una operación que marcaría un paso clave en la integración vertical de su producción de plata en Perú. La transacción, valorizada en US$7.8 millones, permitiría a la minera canadiense incorporar capacidad propia de procesamiento y reducir su dependencia de servicios de molienda por contrato.

La planta Camila es una instalación de flotación convencional que actualmente procesa el material mineralizado del proyecto Bethania, activo insignia de Kuya Silver en el país. En la actualidad, la planta opera a una capacidad de 150 toneladas métricas por día, con planes de expansión que permitirían elevar ese nivel a entre 300 y 350 toneladas diarias tras el cierre de la adquisición.

Ubicada a 164 kilómetros del proyecto Bethania y a solo 48 kilómetros de la ciudad de Huancayo, la planta se emplaza en una zona estratégica del centro del país, dentro de un corredor logístico clave que conecta las operaciones mineras con Lima y el puerto de embarque de concentrados. Además, cuenta con conexión a la red hidroeléctrica regional, lo que fortalece su perfil operativo.

Tras la adquisición, Kuya Silver planea duplicar la capacidad de la planta. (Foto referencial: Andina)

Estrategia de Kuya Silver en Perú

Con esta operación, Kuya Silver busca avanzar en su estrategia de desarrollar capacidad interna de procesamiento en Perú, lo que le permitiría mejorar el control operativo, reducir riesgos asociados a la programación de terceros y capturar mayores eficiencias en un contexto de precios internacionales de la plata favorables.

En paralelo, la compañía viene optimizando el plan de ingeniería detallada de su futura planta de procesamiento in situ en Bethania. Este enfoque de doble vía —adquirir una planta existente y avanzar en un desarrollo propio— apunta a maximizar la flexibilidad operativa y asegurar una asignación eficiente del capital destinado a sus operaciones peruanas.

Tras la eventual adquisición, el plan inmediato de Kuya Silver es implementar modificaciones técnicas en la planta Camila para optimizar la recuperación metalúrgica de plata, así como de otros metales presentes en el mineral de Bethania, como plomo, zinc, cobre y oro. Asimismo, la empresa prevé ampliar la capacidad de la planta a al menos 300 toneladas diarias antes de fin de año.

Próximos pasos de Kuya

La propiedad directa de la planta permitiría a Kuya Silver ejercer control total sobre los programas de procesamiento y las estrategias de mezcla de minerales, generando economías de escala y oportunidades de optimización continua. Según la compañía, este control tendría un impacto positivo en los costos por tonelada, el flujo de caja operativo y los márgenes del proyecto en Perú.

Desde el punto de vista de inversión, el análisis preliminar indica que la ampliación de la planta desde 150 hasta 300–350 toneladas diarias requeriría un desembolso adicional estimado de entre US$0.7 y US$1 millón. Estas estimaciones serán validadas por una empresa de ingeniería externa una vez concluida la diligencia debida.

La transacción está sujeta a la finalización satisfactoria de la revisión legal, financiera, ambiental y técnica, tras lo cual Kuya Silver prevé avanzar hacia la firma de un acuerdo definitivo. La compañía señaló que brindará nuevas actualizaciones a medida que se concreten los siguientes hitos de esta operación, considerada clave para escalar su plataforma de producción de plata en Perú.

