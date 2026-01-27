La minera canadiense Silver X Mining Corp. confirmó la expansión en profundidad de la mineralización polimetálica en la mina subterránea Blenda Rubia, ubicada en el Proyecto Nueva Recuperada, en la región Huancavelica.

Según los resultados de su programa inicial de perforaciones, la compañía logró interceptar mineralización hasta 160 metros por debajo de los niveles históricamente explotados, lo que refuerza el potencial de continuidad del sistema y abre perspectivas para una futura definición de recursos minerales.

“Nos sentimos muy alentados por los primeros resultados de nuestro programa de perforación profunda en Blenda Rubia, que demuestran que la mineralización continúa muy por debajo de las labores mineras históricas y permanece abierta a la expansión”, declaró José García, director ejecutivo y presidente de Silver X.

Los tres primeros pozos del programa —BR-001, BR-002 y BR-003— registraron vetas con leyes y anchos considerados compatibles con esquemas de minería subterránea. En particular, destaca el pozo BR-003, que interceptó una zona multiveta de 27,4 metros de ancho real, con un núcleo de alta ley que promedió 505 g/t de plata, 4,16 % de plomo y 0,49 % de zinc.

Estas cifras apuntan a una posible mejora del valor económico del yacimiento conforme avanza la exploración en profundidad.

Su proyecto Nueva Recuperada abarca 20,795 hectáreas y más de 200 objetivos de exploración.

Blenda Rubia asoma como nuevo activo clave en el complejo Nueva Recuperada

La mina Blenda Rubia operó hasta mediados de los años noventa, cuando fue cerrada en un contexto de precios deprimidos de la plata, que entonces promediaban entre US$ 5 y US$ 6 por onza, lo que limitó la extracción económica de mineralización más profunda. Sin embargo, la actual cotización internacional, por encima de los US$ 22, plantea un nuevo escenario para la viabilidad de depósitos subterráneos previamente considerados marginales.

Además del potencial geológico, la proximidad de Blenda Rubia a la planta de procesamiento de Silver X —a tan solo dos kilómetros— representa una ventaja operativa en términos de eficiencia y costos de capital. “La proximidad a nuestra infraestructura de procesamiento nos brinda una gran ventaja a medida que continuamos convirtiendo el éxito de la exploración en futuras oportunidades de desarrollo”, aseguró.

La compañía ha anunciado que continuará con la campaña de perforación para evaluar lateral y verticalmente la estructura mineralizada con miras a definir recursos que puedan avanzar hacia una etapa de producción. Además, los resultados iniciales respaldan la hipótesis de un sistema polimetálico verticalmente extenso, con leyes ascendentes en zonas más profundas y una estructura geológica capaz de soportar minería de mayor tonelaje.

“La amplia y estructuralmente robusta zona mineralizada intersectada en BR-003, que incluye un núcleo de plata de alta ley, resalta el potencial de escala de este sistema y refuerza nuestra opinión de que Blenda Rubia podría convertirse en un contribuyente cada vez más importante al complejo Nueva Recuperada”, comentó.

Silver X Mining cierra millonaria colocación para Nueva Recuperada

En setiembre del año pasado, la minera canadiense cerró dos colocaciones privadas que suman US$ 15.7 millones en ingresos brutos, operación que permitirá fortalecer su liquidez y financiar la exploración de su proyecto minero Nueva Recuperada (Huancavelica)

La operación incluyó una oferta intermediada de US$11.7 millones y una no intermediada por US$4 millones, con unidades colocadas a un precio equivalente a US$0.36 cada una. En total se emitieron 43 millones de unidades, cada una compuesta por una acción ordinaria y media opción de compra de acción (“warrant”).

Los warrants completos podrán ejercerse hasta septiembre de 2028 a un precio de US$0.51. Como contraprestación, los suscriptores recibieron comisiones por US$0.9 millones y 2.5 millones de warrants de corredores.

“Estamos encantados con la fuerza de la demanda de los inversores que llevó no a una, sino a dos ampliaciones de este C21.5 millones (US$15.7) de financiamiento. Este es un momento crucial en la trayectoria de la compañía, y agradecemos a todos nuestros accionistas por su continuo apoyo al compartir nuestra visión de construir el próximo proyecto de plata a escala distrital en Perú”,señaló José García, presidente y CEO de Silver X.

Silver X es una minera de origen canadiense con operaciones en el Perú. Su proyecto Nueva Recuperada abarca 20,795 hectáreas y más de 200 objetivos de exploración. La compañía espera alcanzar una producción de alrededor de 6 millones de onzas equivalentes de plata anuales, lo que representa unas 186.6 toneladas métricas hacia 2029.