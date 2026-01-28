La australiana Patriot Resources Limited anunció la adquisición del 100 % del depósito de plata y oro de alta ley Tassa, ubicado en el distrito de Ubinas, provincia de Sánchez Cerro (Moquegua), como parte de su estrategia de expansión en América Latina.

La operación se realizó mediante la compra total del capital social de la empresa Colque Holdings Pty Ltd, por una contraprestación inicial de 20 millones de acciones y US$ 500,000. El depósito cuenta con 26 perforaciones diamantinas concluidas, que suman 8,474.5 metros, y presentó intersecciones con contenidos de hasta 919.5 gramos por tonelada de plata y 2.55 gramos por tonelada de oro.

“Tassa será un foco clave de la Compañía en la primera mitad de 2026. Con la plata en precios récord y Tassa ya habiendo producido excelentes resultados de perforación que confirman que es un depósito epitermal de alta ley de plata y oro, estamos priorizando la conversión de todos los datos 43‑101 a JORC y planificando el próximo programa de perforación“, afirmó Hugh Warner, presidente ejecutivo de Patriot Resources Limited.

El proyecto aurífero comparte su frontera oriental con la mina de oro San Gabriel de Buenaventura, con 1.8 millones de onzas de reservas de oro probadas y probables a 3.71 g/t de oro y 3.1 millones de onzas de plata, que ha producido su primera barra doré durante la puesta en marcha y comienza producción en 2026.

La empresa señaló que la valorización total del activo dependerá del cumplimiento de hitos vinculados a la definición de recursos bajo el estándar JORC, incluyendo una meta de 50 millones de onzas equivalentes de plata.

El proyecto no esencial Tassa se encuentra ubicado en la provincia de Sánchez Cerro, distrito de Ubinas (Moquegua).

Bear Creek vendió Tassa a Colque, ahora en manos de Patriot Resources

A fines del año pasado, Bear Creek Mining Corporation, operador del proyecto de plata Corani en Puno, firmó un acuerdo para vender su participación del 100% en el proyecto considerado “no esencial” de oro y plata Tassa (Moquegua) a la australiana Colque Holding Pty Ltd.

En detalle, la transacción involucró un monto de US$ 3.5 millones, cuya cifra se pagará en plazos a lo largo de un periodo de 30 meses. Así, una vez completada la contraprestación diferida y la liquidación de la adquisición de Tassa, Colque Holding (o sus sucesores) concederá a Bear Creek Mining Corporation una regalía del 2% sobre el rendimiento neto de la fundición con respecto a todos los minerales producidos en Tassa.

La operación asciende a US$3,5 millones, con pagos escalonados en un plazo de 30 meses. (Foto referencial: Andina)

“Esta transacción subraya el compromiso de Bear Creek de centrar su capital y sus recursos de gestión en sus activos principales, al tiempo que libera el valor de los proyectos no esenciales. Estamos muy satisfechos de haber asegurado el valor a corto plazo y el potencial a largo plazo del proyecto Tassa, y esperamos con interés seguir las actividades de Colque en la propiedad”, indicó Eric Caba, presidente y director ejecutivo de Bear Creek Mining Corporation.

Sobre el proyecto Tassa

Yacimiento. Se trata de un yacimiento principalmente de plata y oro de alta ley, con potencial de metales base y en fase de exploración minera.

Perforación. En mayo de 2025, Bear Creek presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para habilitar actividades de perforación y evaluación geológica.

Se trata de un yacimiento principalmente de plata y oro de alta ley, con potencial de metales base y en fase de exploración minera. Perforación. En mayo de 2025, Bear Creek presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para habilitar actividades de perforación y evaluación geológica.

