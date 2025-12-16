Proyecto no esencial Tassa se encuentra ubicado en Moquegua. (Foto: referencial).
La canadiense del 100% en el proyecto considerado “no esencial” de oro y plata Tassa (Moquegua) a la australiana Colque Holding Pty Ltd.

En detalle, la transacción involucra un monto de US$ 3.5 millones, cuya cifra se pagará en plazos a lo largo de un periodo de 30 meses. Así, una vez completada la contraprestación diferida y la liquidación de la adquisición de Tassa, Colque Holding (o sus sucesores) concederá a Bear Creek Mining Corporation una regalía del 2% sobre el rendimiento neto de la fundición con respecto a todos los minerales producidos en Tassa.

Además, Colque podrá recomprar el 1% mediante el pago de US$ 2.5 millones adicionales.

“Esta transacción subraya el compromiso de Bear Creek de centrar su capital y sus recursos de gestión en sus activos principales, al tiempo que libera el valor de los proyectos no esenciales. Estamos muy satisfechos de haber asegurado el valor a corto plazo y el potencial a largo plazo del proyecto Tassa, y esperamos con interés seguir las actividades de Colque en la propiedad”, indicó Eric Caba, presidente y director ejecutivo de Bear Creek Mining Corporation.

El proyecto Tassa en Moquegua

El proyecto no esencial Tassa se encuentra ubicado en la provincia de Sánchez Cerro, distrito de Ubinas (Moquegua), en un terreno superficial de la comunidad campesina de Tassa.

Se trata de un yacimiento principalmente de plata y oro de alta ley, con potencial de metales base y en fase de exploración minera.

En mayo de 2025, Bear Creek presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para habilitar actividades de perforación y evaluación geológica.

