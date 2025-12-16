La Comisión Permanente del Congreso debatirá denuncias constitucionales, proyectos sobre salud, cambios a la ANIN y un régimen especial para la pequeña minería. Foto: Andina.
La Comisión Permanente del Congreso debatirá denuncias constitucionales, proyectos sobre salud, cambios a la ANIN y un régimen especial para la pequeña minería. Foto: Andina.
Redacción Gestión
La fue convocada para sesionar este miércoles 17 de diciembre desde las 9:00 a.m., en una jornada que concentrará una serie de temas de alto impacto político y legislativo. La convocatoria fue realizada por el .

Según la agenda oficial, el primer punto del debate será el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas y presentadas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto. Estas acusaciones están dirigidas contra , por su actuación como fiscal de la Nación.

Las denuncias señalan presuntas infracciones a distintos artículos de la Constitución Política del Perú, así como la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, contemplados en el Código Penal.

Los legisladores evaluarán, además, un conjunto de proyectos de ley orientados a fortalecer la atención de enfermedades de alto costo. Se trata de las iniciativas 1378, 3407, 6334, 6430, 7053 y 8431, que proponen la creación y regulación de una sociedad gestora de recursos para financiar diagnósticos, procedimientos y tratamientos especializados dentro del sistema de salud.

La agenda también incluye el dictamen del Proyecto de Ley 10384, que plantea modificar la Ley 31841, norma que dio origen a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). El objetivo de la propuesta es reforzar sus competencias y mejorar la calidad y eficiencia de la inversión pública a nivel nacional.

Se revisará una agenda que abarca denuncias constitucionales, ajustes normativos en pequeña minería y cambios en educación superior y salud.
Asimismo, la comprendidas en el Anexo 1 del Decreto Legislativo 1100.

Finalmente, se someterá a discusión el dictamen conjunto de los proyectos de ley 1461, 5445, 9263, 9536, 9666, 11044, 11581 y 11792, que propone modificar la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, con el fin de optimizar los procesos de licenciamiento, titulación y otros aspectos vinculados a estas instituciones educativas.

