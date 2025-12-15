Trabajadores del despacho del congresista Roberto Sánchez, quien también es candidato presidencial, fueron captados participando en actividades políticas frente al penal de Barbadillo durante su horario de trabajo en noviembre de 2025, reveló Cuarto Poder.

Los trabajadores fueron identificados como Gianmarco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren, miembros del despacho del legislador.

En imágenes, que quedaron registradas en video y difundidas por el dominical Cuarto Poder, aparecieron en manifestaciones y acciones proselitistas fuera de las instalaciones del Congreso.

Gian Marco Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, quien figura coordinador del despacho del congresista con un sueldo de más de 3 mil soles mensuales, fue visto en manifestaciones en apoyo a su tío.

Por otro lado, Ernesto Zunini, técnico y dirigente partidario, quien tiene una remuneración de 7 mil soles mensuales, también participó en actividades de carácter electoral junto a Sánchez.

¿Qué implicancias existirían?

Diego Montoya, experto en contrataciones del Estado, consideró que estos hechos podrían infringir la Ley de Neutralidad Electoral, que impide el uso de recursos públicos para campañas.

“Creo que lo que se está descubriendo es la punta del iceberg. Creo que en este periodo electoral vamos a tener más situaciones de este tipo, lamentablemente”, precisó.

Asimismo, sostuvo que la responsabilidad recae en el congresista Roberto Sánchez como jefe del despacho.

“Acá es muy difícil que haya una sanción a los trabajadores que están en un menor nivel, cuando la cabeza, quien es el que tiene que controlar, está fomentando más bien esta irregularidad. ¿Quién es el que puede sancionar a los trabajadores del despacho del congresista? El jefe inmediato es Roberto Sánchez. ¿Él lo va a hacer? No lo va a hacer, porque él forma parte, fomenta esta situación”, añadió el especialista.

Hasta el cierre de esta nota, el congresista Roberto Sánchez no ha declarado sobre esta situación, la cual ha sido revelada, ocurriría en su despacho.

En el caso de Gian Marco Castillo, mencionó que no puede visitar a su tío durante estas actividades y que necesita de un permiso para declarar. Por su lado, Zunini indicó que se encuentra en semana de representación sin realizar su descargo.