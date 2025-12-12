Congreso. (Foto: GEC)
Congreso. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este viernes se promulgó la que promueve la formalización y el fortalecimiento del modelo de negocio de vehículos gastronómicos en el país, aprobada por insistencia por la representación nacional.

La norma tiene por finalidad impulsar la inclusión y el desarrollo económico de miles de emprendedores que utilizan vehículos motorizados y no motorizados para la preparación, cocción y comercialización de comidas y bebidas saludables en la vía pública.

Con ello, se busca otorgar un marco legal claro

LEA TAMBIÉN: Negocios en periferias de Lima ceden a inseguridad: dueños pierden miles de soles ante cierres

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, dijo ayer que “la ley reconoce formalmente estas actividades como microempresas generadoras de autoempleo productivo, brindando un respaldo institucional que antes no existía”.

Asimismo, resaltó que la iniciativa fue originalmente impulsada por el fallecido congresista Hernando Guerra García, quien dedicó gran parte de su trayectoria pública a promover y defender a los emprendedores peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: Osiptel bloqueó más de 650,000 equipos celulares durante estado de emergencia
Congreso decidirá el 18 de diciembre en segunda votación ampliación del Reinfo
Congreso: Plantean prohibir gastos de instalación a congresistas que residan en Lima y Callao

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.