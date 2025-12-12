Este viernes se promulgó la Ley Nº 32524 que promueve la formalización y el fortalecimiento del modelo de negocio de vehículos gastronómicos en el país, aprobada por insistencia por la representación nacional.

La norma tiene por finalidad impulsar la inclusión y el desarrollo económico de miles de emprendedores que utilizan vehículos motorizados y no motorizados para la preparación, cocción y comercialización de comidas y bebidas saludables en la vía pública.

Con ello, se busca otorgar un marco legal claro que permita ordenar la actividad, garantizar condiciones adecuadas de operación y fortalecer este importante sector productivo.

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, dijo ayer que “la ley reconoce formalmente estas actividades como microempresas generadoras de autoempleo productivo, brindando un respaldo institucional que antes no existía”.

Asimismo, resaltó que la iniciativa fue originalmente impulsada por el fallecido congresista Hernando Guerra García, quien dedicó gran parte de su trayectoria pública a promover y defender a los emprendedores peruanos.