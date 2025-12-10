El congresista José Arriola, de la bancada Podemos Perú, presentó un proyecto de ley para prohibir que los diputados y senadores elegidos en las Elecciones del 2026 que vivan en Lima Metropolitana y Callao reciban el pago por gastos de instalación.

La iniciativa legislativa precisó que esta asignación equivale a una remuneración mensual destinada a cubrir los gastos de instalación y asegurar la solvencia económica para el traslado y desempeño de funciones en el Congreso.

“Queda prohibido el pago por concepto de gastos de instalación a los parlamentarios que tengan su residencia en los distritos electorales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao”, se lee en el documento.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprobó dar facultades legislativas al Ejecutivo

En la exposición de motivos, se recordó que esta asignación fue aprobada inicialmente por la Mesa Directiva para los congresistas del período 2000-2005, con el objetivo de cubrir los costos de traslado e instalación en la capital, de acuerdo con la práctica parlamentaria de ese momento.

Esta medida se ratificó para los períodos 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021 y 2021-2026, y que este beneficio debía ser solicitado de manera individual por cada congresista mediante una comunicación escrita dirigida a la Oficialía Mayor.

“Esta disparidad entre el fundamento normativo de la asignación y su aplicación real no solo socava la credibilidad de la administración parlamentaria, sino que también refuerza una percepción ciudadana de ineficiencia y potencial desvío de los recursos públicos”, estableció la iniciativa.

Finalmente, el proyecto argumentó que prohibir el pago de gastos de instalación a congresistas electos por Lima Metropolitana y Callao “no solo fortalecería la transparencia, sino que también contribuiría a dignificar la función parlamentaria”.