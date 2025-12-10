Plantean prohibir gastos de instalación a congresistas que residan en Lima y Callao. Foto: Congreso.
Plantean prohibir gastos de instalación a congresistas que residan en Lima y Callao. Foto: Congreso.
El congresista José Arriola, de la bancada Podemos Perú, presentó

y asegurar la solvencia económica para el traslado y desempeño de funciones en el Congreso.

“Queda prohibido el pago por concepto de gastos de instalación a los parlamentarios que tengan su residencia en los distritos electorales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao”, se lee en el documento.

En la exposición de motivos, se recordó que esta asignación fue aprobada inicialmente por la Mesa Directiva para los congresistas del período 2000-2005, con el objetivo de cubrir los costos de traslado e instalación en la capital, de acuerdo con la práctica parlamentaria de ese momento.

Esta medida se ratificó para los períodos 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021 y 2021-2026, y que este beneficio debía ser solicitado de manera individual por cada congresista mediante una comunicación escrita dirigida a la Oficialía Mayor.

“Esta disparidad entre el fundamento normativo de la asignación y su aplicación real no solo socava la credibilidad de la administración parlamentaria, sino que también refuerza una percepción ciudadana de ineficiencia y potencial desvío de los recursos públicos”, estableció la iniciativa.

Finalmente, “no solo fortalecería la transparencia, sino que también contribuiría a dignificar la función parlamentaria”.

La iniciativa legislativa alcanza a los senadores y diputados elegidos en las Elecciones del 2026 que residan en Lima y Callao. (Foto: Congreso)
La iniciativa legislativa alcanza a los senadores y diputados elegidos en las Elecciones del 2026 que residan en Lima y Callao. (Foto: Congreso)

