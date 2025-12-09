El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada una apelación de Fernando Rospigliosi contra el informe que lo acusaba por permitir el uso de una cámara del Congreso en un mitin de Fuerza Popular, ocurrido en finales de octubre del corriente.

De esa manera, el JNE revirtió la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo que lo responsabilizó por el uso de equipamiento del Legislativo en un evento de Keiko Fujimori, realizado en Trujillo.

Según el JEE, Rospigliosi en su calidad de primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso cometió la infracción a la neutralidad electoral.

En una actividad de Keiko Fujimori se utilizó una cámara del Congreso de la República, según denuncias periodísticas. Foto: difusión

No obstante, su defensa legal logró dejar sin efecto el fallo del JEE, revocando la resolución contra el presidente del Congreso.

Cabe precisar que sigue firme la resolución que declara responsables a Jaime Abensur, director general parlamentario, y Daniel Luza, servidor de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso.

Vale añadir que en el Congreso se ha presentado una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, a cargo de Edwin Martínez (Acción Popular).