Según el JEE, Rospigliosi había incurrido en falta a la neutralidad electoral por permitir el uso de cámara del Congreso en actividad política de Fujimori. Foto: Congreso
Según el JEE, Rospigliosi había incurrido en falta a la neutralidad electoral por permitir el uso de cámara del Congreso en actividad política de Fujimori. Foto: Congreso
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada una apelación de en un mitin de Fuerza Popular, ocurrido en finales de octubre del corriente.

De esa manera, el JNE revirtió la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo que lo responsabilizó por el uso de equipamiento del Legislativo en un evento de Keiko Fujimori, realizado en Trujillo.

Según el JEE,

LEA TAMBIÉN: José Jerí sobre asilo a Betssy Chávez: “No es un tema importante”
En una actividad de Keiko Fujimori se utilizó una cámara del Congreso de la República, según denuncias periodísticas. Foto: difusión
En una actividad de Keiko Fujimori se utilizó una cámara del Congreso de la República, según denuncias periodísticas. Foto: difusión

, revocando la resolución contra el presidente del Congreso.

Cabe precisar que sigue firme la resolución que declara responsables a Jaime Abensur, director general parlamentario, y Daniel Luza, servidor de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso.

Vale añadir que en el Congreso se ha presentado una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, a cargo de Edwin Martínez (Acción Popular).

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: empate en primarias de Salvemos al Perú, ¿cómo se resolverá?
ONPE concluye cómputo de elecciones primarias vía delegados
Elecciones internas 2026: Estos son los candidatos presidenciales confirmados
Elecciones internas 2026: hoy se vive jornada decisiva en 37 partidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.