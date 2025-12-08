Las elecciones primarias del partido Salvemos al Perú, realizadas el domingo 7 de diciembre bajo la modalidad de delegados, concluyeron con un resultado inusual: un empate entre dos fórmulas presidenciales . La definición del candidato que participará en las Elecciones 2026 se realizará mediante un sorteo público.

Los precandidatos que obtuvieron la misma votación son Antonio Ortiz y Mariano González, exministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo.

Consultado por RPP, el subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, señaló que la normativa vigente contempla este escenario y establece un procedimiento claro para resolverlo.

“En la normativa electoral vigente sí existe la figura del empate. Está en la Ley de Elecciones Municipales. Lo que se tendría que aplicar es lo que se ha establecido en su artículo 26, en el artículo 6, que dice, en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación”, explicó.

Las Elecciones Generales 2026 están programadas para el 12 de abril, con una eventual segunda vuelta prevista para junio del mismo año. Foto: ONPE.

ONPE definirá el mecanismo

El funcionario indicó que este tipo de situaciones es más común en elecciones locales en jurisdicciones pequeñas, donde incluso se ha recurrido al lanzamiento de una moneda para definir al ganador.

LEA TAMBIÉN: MEF asegura financiamiento completo para los procesos electorales del 2026

“Sí, hay antecedentes, ha sucedido para elecciones municipales. Por eso es por lo que está establecida la ley de elecciones municipales, de hecho. Bueno, pero hasta donde recuerdo, en el 2014 ya se ha tenido”, comentó.

Hartill precisó que la ONPE será formalmente notificada sobre los resultados de Salvemos al Perú para determinar cuál será el mecanismo aplicable y supervisar el acto de definición.