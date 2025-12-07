La bancada de Perú Libre anunció que Vladimir Cerrón participará en las elecciones generales 2026 desde la clandestinidad, luego de que el Poder Judicial ratificara la orden de prisión preventiva en su contra. El juez Leodan Cristóbal declaró infundado el pedido de comparecencia presentado por la defensa del líder del partido, procesado por presunto lavado de activos.

El congresista Segundo Montalvo afirmó que Vladimir Cerrón no tiene impedimentos legales para postular desde su condición de prófugo. “El pueblo peruano esta vez nos dará la razón. Por eso Perú Libre no se da por vencido, vamos por la revancha”, expresó, informó Canal N.

La afirmación fue respaldada por otros miembros de la bancada, quienes insistieron en que el proceso judicial busca excluir a su líder de la contienda electoral. El juez a cargo concluyó que Cerrón no aportó elementos nuevos que justifiquen variar la medida restrictiva que pesa en su contra.

Bancada denuncia persecución política y defiende a Cerrón

Kelly Portalatino calificó la medida judicial como una “instrumentalización de la justicia” y una persecución política. Afirmó que Cerrón ya presentó apelación y espera una sentencia que le permita continuar en libertad.

Waldemar Cerrón, por su parte, negó que su hermano sea un prófugo, al señalar que “no tiene ninguna condena” y “siempre se ha puesto a derecho”. Además, responsabilizó al sistema de justicia por el estado de salud emocional de Bertha Rojas, madre del líder político y candidata a la primera vicepresidencia.

Vladimir Cerrón reapareció desde la clandestinidad y descartó que Boluarte lo haya protegido. Foto: América TV/Cuarto Poder.

Elecciones internas definirán fórmula presidencial

Flavio Cruz, congresista y postulante a la segunda vicepresidencia por Perú Libre, aseguró que este domingo se definirá la fórmula presidencial del partido. Sostuvo que los intentos por excluir a Cerrón tienen motivaciones políticas y que buscan evitar que compita con propuestas en igualdad de condiciones.

La decisión del Poder Judicial fue emitida en el marco del proceso penal que se sigue contra Cerrón por el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que habría liderado una red vinculada a financiamiento irregular.

La bancada de Perú Libre reafirmó que Vladimir Cerrón continuará participando en la campaña electoral desde la clandestinidad. Mientras tanto, la orden de prisión preventiva sigue vigente y su paradero permanece desconocido.