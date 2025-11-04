Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, aseguró este lunes que el fundador y líder de Perú Libre, quien permanece prófugo de la justicia desde hace casi dos años, se encuentra actualmente en territorio peruano. No obstante, reconoció que no mantiene contacto directo con él.

“En contacto directo, no. Solo por redes sociales. Sí, él está en el Perú” , manifestó Rojas durante una reciente entrevista.

La madre del exgobernador de Junín también negó que la expresidenta Dina Boluarte haya brindado protección a Cerrón durante su gobierno.

“Eso es una gran mentira de parte de un señor que ha mentido para pedir dinero al Estado. Ahí debemos hablar de cómo malgastan el dinero al movilizar personal por la mentira de una persona. Yo puedo decir que la señora no ha protegido ni protege al doctor”, expresó en diálogo con RPP.

Rojas sostuvo, además, que la sentencia dictada contra su hijo fue injusta y que, en consecuencia, “él tiene derecho a preservar su libertad”. “A los señores que vienen a criticar, les decimos que investiguen bien, analicen y luego califiquen”, agregó.

Bertha Rojas afirmó que su hijo “tiene derecho a preservar su libertad”. Foto: Andina.

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón anunció su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2026. En su fórmula figuran el congresista Flavio Cruz como primer vicepresidente y su madre, Bertha Rojas, como segunda vicepresidenta.

Como se recuerda, en marzo de 2025 la Corte Suprema revocó la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva que pesaba sobre Cerrón por un caso de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Junín. Sin embargo, el líder de Perú Libre mantiene vigente una orden de prisión preventiva por 24 meses como parte de una investigación fiscal sobre el presunto financiamiento irregular de las campañas electorales de su partido.