El Poder Judicial evaluará este 26 de noviembre si mantiene o modifica la prisión preventiva que pesa sobre Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.
Redacción Gestión
El programó para el miércoles 26 de noviembre, a las 9:30 a.m., la audiencia en la que se evaluará la prisión preventiva dictada contra .

Según la convocatoria oficial, la sesión se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma institucional del . Tanto el Ministerio Público como la defensa del procesado han sido notificados para participar en la diligencia y deberán conectarse quince minutos antes del inicio.

El pedido que será revisado busca modificar la medida de prisión preventiva vigente contra Cerrón, quien permanece prófugo desde octubre de 2023.

La orden fue dictada por un juez especializado en delitos de corrupción, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos y organización criminal durante su gestión al frente del Gobierno Regional de Junín.

Cabe mencionar que el 6 de octubre se cumplieron dos años desde que el , luego de que la Sala Penal de Apelaciones de Junín confirmara una condena de tres años y seis meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka. Posteriormente, en 2024, el Tribunal Constitucional anuló dicha sentencia, y en marzo de 2025 la Corte Suprema lo absolvió mediante un recurso de casación.

Pese a esas resoluciones judiciales, Cerrón no ha reaparecido públicamente. En los últimos meses, ha sido mencionado por su participación virtual en actividades vinculadas al partido Perú Libre.

