La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, por presuntamente haber incumplido sus funciones al demorar 57 días la ejecución de la resolución que ordenaba la reincorporación de la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo.

La decisión del órgano constitucional se sustenta en que la orden para restituir a Solari -emitida en junio- no fue formalizada hasta agosto, pese a tratarse de una disposición firme. La denuncia fue presentada por el ciudadano Luis Miguel Calla, quien señaló que la tardanza afectó el cumplimiento de un mandato de la JNJ.

El expediente detalla que, durante ese periodo, Espinoza remitió oficios expresando reparos a la resolución de la Junta, aun cuando ya había sido notificada. Esa conducta será ahora analizada por el pleno de la JNJ para determinar si configura alguna de las faltas muy graves previstas en la Ley de la Carrera Fiscal, relacionadas con el incumplimiento de resoluciones y la perturbación del normal funcionamiento del Ministerio Público.

Con la apertura de la indagación, la JNJ evaluará si la entonces titular del Ministerio Público incurrió en inconducta disciplinaria. De acreditarse responsabilidad, podría recibir sanciones que abarcan suspensión, medidas correctivas o incluso destitución, según el marco sancionador vigente.

Azucena Solari fue destituida por respaldar informes considerados irregulares en un proceso que terminó con la remoción de una fiscal vinculada a la investigación de la jueza suprema Emma Benavides. Sin embargo, en junio, la JNJ revocó esa destitución y ordenó su retorno como fiscal superior.

La demora en ejecutar esta disposición es ahora el eje de la investigación contra Espinoza, que deberá responder por su actuación en el periodo en que ocupaba la jefatura del Ministerio Público.