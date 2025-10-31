El expediente detalla que, durante ese periodo, Espinoza remitió oficios expresando reparos a la resolución de la Junta. (Fotos: Joel alonzo @photo.gec)
El expediente detalla que, durante ese periodo, Espinoza remitió oficios expresando reparos a la resolución de la Junta. (Fotos: Joel alonzo @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La abrió una investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la Nación, , por presuntamente haber incumplido sus funciones al demorar 57 días la ejecución de la resolución que ordenaba la reincorporación de la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo.

La decisión del órgano constitucional se sustenta en que la orden para restituir a Solari -emitida en junio- no fue formalizada hasta agosto, pese a tratarse de una disposición firme. La denuncia fue presentada por el ciudadano Luis Miguel Calla, quien señaló que la tardanza afectó el cumplimiento de un mandato de la .

LEA TAMBIÉN: JNJ no repondrá a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El expediente detalla que, durante ese periodo, Espinoza remitió oficios expresando reparos a la resolución de la Junta, aun cuando ya había sido notificada. Esa conducta será ahora analizada por el para determinar si configura alguna de las faltas muy graves previstas en la Ley de la Carrera Fiscal, relacionadas con el incumplimiento de resoluciones y la perturbación del normal funcionamiento del Ministerio Público.

Con la apertura de la indagación, la JNJ incurrió en inconducta disciplinaria. De acreditarse responsabilidad, podría recibir sanciones que abarcan suspensión, medidas correctivas o incluso destitución, según el marco sancionador vigente.

LEA TAMBIÉN: Gálvez sobre reposición de Espinoza: “En cuanto me notifiquen, le daremos la bienvenida”

Azucena Solari fue destituida por respaldar informes considerados irregulares en un proceso que terminó con la remoción de una fiscal vinculada a la investigación de la jueza suprema Emma Benavides. Sin embargo, en junio, la JNJ revocó esa destitución y ordenó su retorno como fiscal superior.

La demora en ejecutar esta disposición es ahora el eje de la investigación contra Espinoza, que deberá responder por su actuación en el periodo en que ocupaba la jefatura del Ministerio Público.

TE PUEDE INTERESAR

Reniec: JNJ abre investigación a Carmen Velarde por exposición de datos
JNJ no repondrá a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.