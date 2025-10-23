Tras varios días en espera, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió una resolución en la que resolvió mantener la suspensión preventiva de 6 meses contra Delia Espinoza. Esto, a pesar de la disposición del Noveno Juzgado Constitucional que, a través de una medida cautelar, anuló dicha sanción y ordenaba su inmediata reposición como fiscal de la Nación.

La decisión fue adoptada de manera unánime por los miembros de dicha institución en sesión extraordinaria realizada el pasado 14 de octubre, formalizada en la Resolución N.º 163-2025-PLENO-JNJ.

En diálogo con RPP, el abogado penalista Julio Rodríguez, quien es el defensor legal del presidente de la JNJ, Gino Ríos, explicó que en la resolución se precisa que el juez Juan Torres Tasso, quien otorgó la medida cautelar a Espinoza, solo se pronunció sobre uno de los motivos de la suspensión de Espinoza: la no reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

En consecuencia, al mantenerse vigente los otros tres motivos de la sanción impuesta a la fiscal, se mantiene la medida.

“El procedimiento constitucional resuelve dejar sin efecto parte de la decisión emitida por la JNJ en cuanto al procedimiento administrativo disciplinario en contra de Espinoza; sin embargo, eso supone que solo uno de los cargos son objeto de la decisión del juez constitucional. Ella no solo tiene un cargo, tiene cuatro. Por lo tanto, los otros se mantienen vigentes”, sostuvo.

El pasado 19 de setiembre, el pleno de la JNJ suspendió a Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, tras realizar un procedimiento disciplinario ordinario en su contra por presuntamente haber cometido faltas graves y muy graves, así como infringir la ley de carrera fiscal.

Los cuatro cargos por las cuales se la suspendió en el puesto son los siguientes: por no reponer a Benavides como fiscal de la Nación, por haber continuado como titular del Ministerio Público de manera ilegal e inconstitucional, por no haber recibido a Benavides en la sede institucional ni convocar a la sesión de Junta de Fiscales Supremos.

Por último, por haber instigado a trabajadores de la entidad a no cumplir con la resolución que reponía a Benavides como fiscal de la Nación.

ENVÍA CARTA NOTARIAL A LA JNJ

Más temprano, la defensa de Espinoza envió una carta notarial al constatar que, hasta ese momento, la JNJ no había cumplido con la reposición de la fiscal.

El documento fue dirigido a la secretaria general de la JNJ, Melody del Carmen Fuentes Jara. Además, exigieron la entrega inmediata de las copias fedeteadas y las constancias de los acuerdos del pleno y las resoluciones vinculadas a la ejecución de la resolución N° 5, que anula la suspensión de Espinoza.

“En caso de inexistencia de acuerdos o resoluciones sobre lo requerido, solicito se me remita constancia oficial de dicha inexistencia, emitida por la Secretaría General”, se lee en el texto.

