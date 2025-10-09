La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la ficha técnica para gestionar las quejas y denuncias contra jueces, fiscales y otras autoridades con el objetivo de mantener actualizada la información física y digital sobre estos casos en el Sistema Integrado de Magistrados (SIM).

El documento regula los procedimientos internos para recibir y tramitar denuncias ciudadanas presentadas contra jueces, fiscales, autoridades de control del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La normativa también alcanza a jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La ficha detalla los pasos a seguir en casos de denuncia o queja por abuso de autoridad, inconducta funcional, irregularidades en el ejercicio de sus funciones, prevaricato, retardo en la administración de justicia, entre otros

El documento también incluye a procesos como la autorización del ejercicio de la acción penal o solicitar la anulación de registro en el SIM.

Según la JNJ, la aprobación de esta ficha responde al cumplimiento de la Ley y a la implementación de la Gestión por Procesos y normativas internas de la mencionada entidad, orientadas tanto a la ciudadanía como al sistema de justicia del país.