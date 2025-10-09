JNJ aprueba ficha técnica para gestión de quejas y denuncias contra jueces y fiscales. Foto: Andina
JNJ aprueba ficha técnica para gestión de quejas y denuncias contra jueces y fiscales. Foto: Andina
La con el objetivo de mantener actualizada la información física y digital sobre estos casos en el Sistema Integrado de Magistrados (SIM).

El documento regula los procedimientos internos para recibir y tramitar denuncias ciudadanas

La normativa también alcanza a jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

La ficha , prevaricato, retardo en la administración de justicia, entre otros

El documento también incluye a procesos como la autorización del ejercicio de la acción penal o solicitar la anulación de registro en el SIM.

de la mencionada entidad, orientadas tanto a la ciudadanía como al sistema de justicia del país.

La normativa también alcanza a jefes de la ONPE y del RENIEC. Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec
La normativa también alcanza a jefes de la ONPE y del RENIEC. Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec

