El abogado Guido Croxatto, representante legal de Martín Vizcarra, confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir las tres inhabilitaciones políticas aprobadas por el Congreso contra el exmandatario.

El jurista argentino indicó que presentarán una medida cautelar urgente con el objetivo que Vizcarra pueda participar en los comicios generales del 2026.

LEA TAMBIÉN: En manos del Pleno del Congreso nueva denuncia constitucional contra Martín Vizcarra

“Estamos planteando al Sistema Interamericano que el Perú atraviesa una crisis democrática. Hay motivos suficientes para considerar que esta medida (la inhabilitación) no persigue un fin legítimo y que no es proporcional”, señaló a RPP.

Croxatto cuestionó que las inhabilitaciones fueran aprobadas por un Parlamento con un nivel de aprobación ciudadana cercano al 3 %. Según dijo, esta situación refuerza el pedido ante la CIDH.

Asimismo, recordó que este organismo ya ha emitido medidas similares en casos ocurridos en el Perú durante los años noventa, cuando el gobierno de Alberto Fujimori intentó apartarse del Sistema Interamericano.

“El camino más adecuado para la democracia es que Martín Vizcarra pueda participar en las elecciones. Las resoluciones de la Comisión y de la Corte Interamericana son vinculantes para los Estados miembros”, remarcó.

El expresidente, vacado en noviembre del 2020, acumula tres sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pese a ello, ha reiterado su intención de participar en la contienda electoral del 2026.