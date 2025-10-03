Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, descartó este viernes la posibilidad de ser candidato presidencial en las Elecciones Generales de 2026 por Perú Primero.

Dijo estar sorprendido por la aparición de su nombre en encuestas de intención de voto que lo colocan en el tercer lugar, detrás de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Respecto a la intención de postular, nosotros confiamos en que mi hermano Martín Vizcarra salga de los temas en los que está involucrado y él será nuestro candidato en las elecciones del 2026. No estamos en esa posición de intentar que yo postule”, afirmó en declaraciones a RPP.

Vizcarra Cornejo también rechazó que se busque aprovechar la imagen del exmandatario para abrirle paso a una eventual candidatura. “Que algunos congresistas comenten el que yo esté figurando o pretenda postular a través de una suplantación a mi hermano, pues no tiene ni pies ni cabeza”, señaló.

Asimismo, negó cualquier relación con las encuestas que lo incluyen. “Yo no hago las encuestas como tratar de manipular o tratar de confundir al electorado”, agregó.

Las inhabilitaciones de Vizcarra

Cabe recordar que el expresidente Martín Vizcarra tiene tres inhabilitaciones para ejercer la función pública, las cuales fueron dispuestas por el Congreso de la República.

Su tercera y última inhabilitación, la cual fue por diez años, fue aprobada en junio del 2025 por la disolución del Congreso en 2019.

En mayo del 2022, Vizcarra fue inhabilitado por 5 años por sus vínculos con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes, a quienes presuntamente favoreció.

Un año antes, en abril del 2021, el exmandatario fue inhabilitado también por 10 años por el caso “VacunaGate”.

Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la denuncia constitucional, presentada por la Fiscalía de la Nación, contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.