Congreso verá denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y Betssy Chávez. (Foto: Andina)
La se reunirá este lunes 29 de septiembre para debatir y votar varios informes finales sobre denuncias constitucionales contra exautoridades del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran y la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

Estos debates se realizarán en una sesión semipresencial programada para las 3:00 p.m. en el hemiciclo del Parlamento.

es acusado por los delitos contra la administración pública como negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, junto a la exministra Ana Teresa Revilla, por presuntas irregularidades en la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado.

, ella enfrenta una denuncia por infringir los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, relacionada con el intento de golpe de Estado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, y para quien se recomienda una inhabilitación de diez años para cargos públicos.

también incluye la denuncia que busca procesar al por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, así como a los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero.

También se verán denuncias contra Delia Espinoza

La Comisión también revisarán las denuncias contra la , especialmente los expedientes 563 y 618 presentados por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto.

Estas señalan presuntas infracciones constitucionales y delitos de abuso de autoridad y prevaricato, aunque este último delito la Comisión podría evaluar declararlo improcedente.

La agenda también evaluará la denuncia contra Pedro Castillo por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, así como las acusaciones contra Delia Espinoza por presuntas infracciones constitucionales. Foto: Andina.
