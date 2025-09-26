Delia Espinoza. (Foto: GEC)
Delia Espinoza. (Foto: GEC)
El Poder Judicial inició este viernes la audiencia del recurso de amparo presentado por la suspendida exfiscal de la Nación , con el que busca suspender los efectos de la resolución que ordenó la reposición de Patricia Benavides en junio pasado.

La sesión, a cargo del juez constitucional Juan Fidel Torres, se lleva a cabo de manera virtual desde el Noveno Juzgado Constitucional de Lima.

En ella participan unto a su abogado defensor, Luciano López Flores, así como la defensa legal de Benavides y los representantes de la JNJ.

Suspensión provisional

el 19 de septiembre dentro del proceso disciplinario que la JNJ le sigue por no ejecutar la reposición de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, tal como lo estableció la resolución emitida en junio de 2025.

El recurso de amparo busca dejar sin efecto dicha resolución, alegando que la decisión de la JNJ vulneró derechos constitucionales.

