El presidente del Congreso, José Jerí, saludó la designación de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Pablo Sánchez, quien declinó a dicho cargo por motivos personales.

Desde Arequipa, a donde acudió para participar en la 37 edición de PERUMIN, consideró que es un “nuevo aire para la Fiscalía”.

“Espero que (Tomás Gálvez) pueda entrar en contacto con el Congreso, porque nosotros tenemos el tema de la reforma de justicia. Están participando todas las instituciones y no hemos tenido una participación muy activa por parte de la Fiscalía”, indicó esta tarde a Canal N.

“Espero ahora que el señor Tomás Gálvez pueda ser justamente más proactivo y poder participar activamente en esta reforma de justicia que estamos viendo”, añadió.

Al ser consultado por el perfil que debería de tener Gálvez al frente del Ministerio Público, el legislador de Somos Perú consideró que debería ser “bastante prudente y moderado”, a diferencia de su antecesora (Delia Espinoza), quien, según dijo, no tenía esa línea.

Jerí también rechazó la posibilidad de que Gálvez pueda archivar las diversas investigaciones que pesan en contra de legisladores, tal como se insinuó.

“Siempre van a haber dichos, el tema es que necesitamos una persona en la Fiscalía que esté con una posición mucho más moderada, prudente y cauta, y que pueda interactuar con las demás instituciones, con todas sin excepción”, enfatizó.

RESPALDA PRONUNCIAMIENTO DE ARANA EN FAVOR DE FUERZA POPULAR

Pese a las críticas y la advertencia del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, el premier Eduardo Arana defendió esta mañana el pronunciamiento que hizo el Ejecutivo en favor de Fuerza Popular, luego de que el Ministerio Público solicitara que sea declarado como ilegal.

Al respecto, Jerí respaldó el pronunciamiento del Gobierno, al considerar que fue una “postura objetiva”.

“No se puede querer alterar el escenario político en un ambiente electoral. Creo que ha sido más que nada una defensa a la institucionalidad y el de no interferir en un proceso democrático, en el que deciden son los ciudadanos y no las autoridades”, remarcó.

En cuanto al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, remarcó que el Parlamento está “tomando cartas en el asunto”.

“Ha sido citado ante la Comisión de Fiscalización y no ha dejado satisfecho a todas las partes. Evidentemente, hay un grupo de congresistas que seguramente presentaran una moción de censura o una moción para poder llevarlo ante el Pleno”, sostuvo.

