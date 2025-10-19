Delia Espinoza dijo esperar ser restituida formalmente como fiscal suprema y fiscal de la Nación el lunes 20 de octubre, tras el fallo judicial que la repone a sus cargos, los cuales ocupa interinamente Tomás Gálvez.

Espinoza indicó que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, conoció los efectos legales del fallo.

Cabe precisar que, al día siguiente de haberse emitido el fallo, Gino Ríos declaró que ya había sido notificado por el Poder Judicial (PJ) y que correspondía cumplir lo dispuesto por el juez, aunque la Procuraduría de la JNJ apelará.

“Cuando públicamente el señor presidente de la Junta Nacional de Justicia sale a expresar (sus declaraciones), eso significa que su procurador, quien está llevando el caso, ya le ha comunicado la notificación válidamente emitida por el señor juez constitucional, y al expresar públicamente esa decisión quiere decir que conoce los efectos, los alcances de esta medida cautelar (…) Es un anuncio público que esperamos se cumpla ya para el día de mañana (lunes 20 de octubre)”, precisó Espinoza a RPP.

Además, acusó a la JNJ de actuar de manera “parcializada” al no haber ejecutado aún el fallo judicial.

Espinoza indicó que en casos anteriores no hubo demoras, mientras que ahora se estaría obstaculizando su restitución.

“Lo que sucede es que la JNJ está actuando de una manera parcializada, porque está discriminándome con relación a otras órdenes jurisdiccionales anteriores, por ejemplo, las que ordenaron la reposición del ahora fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, y en su momento de la propia fiscal Patricia Benavides”, señaló a RPP.

El 13 de octubre, el Noveno Juzgado Constitucional declaró fundada una medida cautelar presentada por Espinoza contra su suspensión dictada por la Junta Nacional de Justicia, ordenando su reposición en un plazo de cinco días tras ser notificada.