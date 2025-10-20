Pese a que ya ha transcurrido una semana desde que el Poder Judicial ordenó la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, hasta el momento la Junta Nacional de Elecciones (JNJ) no ha ejecutado dicha medida, pese a que su titular, Gino Ríos, mencionó el último martes que sí lo haría.

Al respecto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que aún no se le había notificado sobre el retorno de Espinoza a su institución. Además, dijo desconocer si la JNJ ya había sido notificada sobre la resolución judicial o cuándo es que podría ejecutar la reposición de dicha fiscal suprema.

“A la junta, no sé (si se le ha notificado), pero a la Fiscalía de la Nación todavía no se notifica nada. No sé cuándo retorne. En cuanto me notifiquen, le daremos la bienvenida a la doctora Delia Espinoza”, señaló esta mañana a la prensa.

Al ser consultado por si habría un retraso en la ejecución del fallo judicial a favor de Espinoza, Gálvez dijo no saberlo y recalcó que el Ministerio Público seguirá trabajando.

“Seguimos trabajando, la Fiscalía de la Nación sigue funcionado, sigue trabajando conmigo, con Delia y continuamos”, apuntó.

“La institución no se centra ni se concentra en personas, de tal forma que cualquier persona, cualquier fiscal puede ejercer la Fiscalía de la Nación, como entidad continúa. En este caso, todavía estoy yo. Seguramente que la JNJ ahora, mañana o pasado, no sé exactamente, va a tomar la decisión que corresponda”, añadió el aún fiscal de la Nación interino.

DENUNCIA QUE VARIOS FISCALES HAN SIDO AMENAZADOS

Esta mañana, Gálvez, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y otras autoridades policiales ofrecieron una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas de protección para la fiscal provincial de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, quien recibió mensajes amenazantes de la presunta organización criminal “Los Pepes SJL”.

Frente a esta problemática, el titular del Ministerio Público indicó que desconoce el número completo de fiscales que vienen siendo amenazados por delincuentes; sin embargo, advirtió que es una situación que se viene repitiendo.

“No tenemos el número completo, pero sí sabemos que hay varios, como en el caso de la doctora Margarita Haro, a quien hemos venido a darle todo nuestro respaldo, y que los fiscales del Perú sepan que desde la Fiscalía de la Nación siempre, no solamente porque esté yo, y desde el Gobierno, desde el Estado, cuentan con todo el respaldo”, sostuvo.

