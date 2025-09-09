El presidente de la JNJ, Gino Ríos, continuará en su cargo, pese a registrar una sentencia condenatoria por violencia familiar. Esta tarde, el Pleno de dicha institución rechazó, por mayoría, la moción de vacancia presentada en su contra por no haber consignado una sentencia de divorcio con agravante de agresión a su esposa.
Los magistrados María Teresa Cabrera, Cayo Galindo Sandoval, Víctor Chanduvi y Jaime de la Puente Parodi respaldaron con sus votos la permanencia de Ríos Patio en su puesto, mientras que Francisco Távara Córdova y Germán Serkovic apoyaron su vacancia.
