Delia Espinoza, tras la negativa de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a reponerla como fiscal de la Nación, aseguró que hay una alianza entre dicha entidad y el Congreso para perjudicarla.

“Es la consumación y algo que tenía como sospecha (...) El día de ayer (la JNJ) ha dado un paso más en el amplio aspecto de irregularidades que vienen cometiendo” , mencionó a los medios de comunicación.

Espinoza Valenzuela criticó a la JNJ porque en su resolución alegaron que no tienen competencia para declarar vigente el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que la designa como fiscal de la Nación.

En esa línea, aseguró que “la Junta Nacional de Justicia está siendo protegida por el Congreso”, ya que no han proseguido las denuncias constitucionales por delitos cometidas por la JNJ en razón de la “reposición inconstitucional de Patricia Benavides”.

"Ellos (JNJ) saben muy bien que no son competentes para seguirme asumiendo casos disciplinarios porque ellos debieron haberse inhibido", mencionó Delia Espinoza. Foto: archivo / Ministerio Público

La suspendida fiscal de la Nación aseguró que “la Junta Nacional de Justicia quiere terminar de consagrar su ilegalidad, actuando como juez y parte” en el proceso disciplinario que se le abrió por no permitir la reposición de Patricia Benavides.

Además, recalcó que la JNJ ha “inhibido ilegalmente a Francisco Távara”, lo cual muestra que “actúan al margen de la ley y la Constitución”.