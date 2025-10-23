Delia Espinoza, la suspendida fiscal de la Nación, condenó que la JNJ no la reponga en el cargo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
Delia Espinoza, la suspendida fiscal de la Nación, condenó que la JNJ no la reponga en el cargo. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, aseguró que hay una alianza entre dicha entidad y el Congreso para perjudicarla.

“Es la consumación y algo que tenía como sospecha (...) El día de ayer (la JNJ) ha dado un paso más en el amplio aspecto de irregularidades que vienen cometiendo”, mencionó a los medios de comunicación.

porque en su resolución alegaron que no tienen competencia para declarar vigente el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que la designa como fiscal de la Nación.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza señala que José Jerí tiene al menos 5 investigaciones en Fiscalía

En esa línea, aseguró que, ya que no han proseguido las denuncias constitucionales por delitos cometidas por la JNJ en razón de la “reposición inconstitucional de Patricia Benavides”.

"Ellos (JNJ) saben muy bien que no son competentes para seguirme asumiendo casos disciplinarios porque ellos debieron haberse inhibido", mencionó Delia Espinoza. Foto: archivo / Ministerio Público
"Ellos (JNJ) saben muy bien que no son competentes para seguirme asumiendo casos disciplinarios porque ellos debieron haberse inhibido", mencionó Delia Espinoza. Foto: archivo / Ministerio Público

La suspendida fiscal de la Nación aseguró que “la Junta Nacional de Justicia quiere terminar de consagrar su ilegalidad, actuando como juez y parte” en el proceso disciplinario que se le abrió por no permitir la reposición de Patricia Benavides.

LEA TAMBIÉN: Delia Espinoza sostiene que a su regreso “reordenará la casa”

Además, recalcó que la JNJ ha “inhibido ilegalmente a Francisco Távara”, lo cual muestra que “actúan al margen de la ley y la Constitución”.

TE PUEDE INTERESAR

Ministerio Público: denuncian amenazas contra fiscal Margarita Haro por caso criminal
CAL respalda reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
Fiscal de la Nación: se creará equipo interinstitucional para enfrentar criminalidad
Fiscal de la Nación: se investigará a José Jerí, pero no se dispondrán medidas restrictivas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.