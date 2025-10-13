El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que, durante la reunión que sostuvo con el presidente de la república, José Jerí, y la titular del Poder Judicial, Janet Tello, se ratificó el acuerdo para crear un equipo especial, conformado por diversas instituciones, para enfrentar el flagelo de la criminalidad.

Señaló que la creación de esta unidad ya se había acordado durante la reunión que sostuvieron un día antes, el jueves 9, con autoridades del Gobierno anterior y el comandante de la Policía, en la que también participó Jerí Oré en su calidad de presidente del Congreso.

Indicó que el pedido de la institución que lidera fue que se cree esta unidad, con presupuesto y manejo autónomo, dirigida por el Ministerio Público y la PNP.

Además, se planteó la creación de una fiscalía orientada a las bandas criminales, lo cual deberá hacerse mediante una ley del Congreso, por lo que esta semana presentará las propuestas de ley respectivas.

“Ahora tenemos las fiscalías de organización criminal, que ven casos súper complejos, pero el resto en las fiscalías comunes se lo ve de una manera muy elemental. Y hay organizaciones que no llegan a la calidad de organización criminal, pero sí a bandas, y necesitamos ahí establecer protocolos", explicó Tomás Gálvez.

De otro lado, el fiscal de la Nación dijo esperar que Dina Boluarte asista a la audiencia que se realizará este miércoles para evaluar el pedido de la Fiscalía para que se le dicte impedimento de salida del país. “Esperemos que se allane y se facilite la imposición de la medida”, indicó Tomás Gálvez.