Fiscalía de la Nación. (Foto: Difusión)
Fiscalía de la Nación. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que, durante la reunión que sostuvo con el presidente de la república, José Jerí, y la titular del Poder Judicial, Janet Tello,

Señaló que la creación de esta unidad ya se había acordado durante la reunión que sostuvieron un día antes, el jueves 9, con autoridades del Gobierno anterior y el comandante de la Policía, en la que también participó Jerí Oré en su calidad de presidente del Congreso.

Indicó que el pedido de la institución que lidera fue que se cree esta unidad, con presupuesto y manejo autónomo, dirigida por el Ministerio Público y la PNP.

LEA TAMBIÉN: Fiscal de la Nación: se investigara a José Jerí, pero no se dispondrán medidas restrictivas

Además, por lo que esta semana presentará las propuestas de ley respectivas.

“Ahora tenemos las fiscalías de organización criminal, que ven casos súper complejos, pero el resto en las fiscalías comunes se lo ve de una manera muy elemental. Y hay organizaciones que no llegan a la calidad de organización criminal, pero sí a bandas, y necesitamos ahí establecer protocolos", explicó Tomás Gálvez.

De otro lado, el fiscal de la Nación dijo esperar que Dina Boluarte asista a la audiencia que se realizará este miércoles para evaluar el pedido de la Fiscalía para que se le dicte impedimento de salida del país. “Esperemos que se allane y se facilite la imposición de la medida”, indicó Tomás Gálvez.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía solicita impedimento de salida del país para Dina Boluarte
Fiscalía inició diligencias tras ataque armado a integrantes de “Agua Marina” en Chorrillos
Fiscalía: solo en este año 35 personas fallecieron por atentados en el transporte público

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.