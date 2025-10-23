La Sala de Apelaciones Permanente Especializada en Extinción de Dominio de Lima dispuso, por unanimidad, la transferencia de más de S/ 1 millón 600 mil provenientes de dos cuentas bancarias a nombre de Vladimir Cerrón Rojas, fundador y líder del partido Perú Libre, en favor del Estado.

Según la resolución judicial, el dinero pasará a ser administrado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, encargada de gestionar los activos recuperados en procesos de corrupción, lavado de activos y otros delitos.

La medida se sustenta en el marco de la Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado recuperar bienes cuyo origen ilícito haya sido acreditado sin necesidad de una condena penal firme.

Esta decisión se suma a otras investigaciones y procesos en curso contra Cerrón Rojas, quien enfrenta acusaciones por presunto lavado de activos, organización criminal y corrupción durante su gestión como gobernador regional de Junín.

Esta decisión judicial fue adoptada por el referido tribunal tras confirmar la sentencia de primera instancia expedida por el Primer Juzgado Permanente de Extinción de Dominio, el pasado 5 de mayo.

Hasta el cierre de esta nota, ni el exgobernador ni su defensa legal se habían pronunciado públicamente sobre la resolución.