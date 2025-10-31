Tomás Gálvez removió a fiscales que lo investigaban tanto a él como a la fiscal Patricia Benavides. Foto: Congreso
Tomás Gálvez removió a fiscales que lo investigaban tanto a él como a la fiscal Patricia Benavides. Foto: Congreso
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, firmó una resolución en la que dispone la remoción de una fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos del Puerto; así como a otra que indagaba sobre el plagio de tesis de Patricia y Emma Benavides.

A detalle, se dio por concluido el nombramiento de Elena Carolina Delgado Manrique como fiscal suprema provisional a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Dicha letrada investigaba a Gálvez por su vínculo con el caso Cuellos Blancos.

LEA TAMBIÉN: Suboficial Magallanes queda en libertad y Fiscalía pide comparecencia con restriccciones

Delgado fue trasladada a la Fiscalía Superior Mixta de Sullana; y su cargo será ocupado por Lourdes Téllez Pérez de Vargas.

Según la fiscal Cárdenas, el 85% de la tesis de Patricia Benavides correspondía al plagio. Fue removida del cargo y se la reubicó en Arequipa. Foto: OJO

Asimismo, se retiró a Alejandra Cárdenas Ávila del cargo de fiscal adjunta suprema provisional, Fue destacada a la Fiscalía de Arequipa por Tomás Gálvez.

LEA TAMBIÉN: Caso Cócteles: Keiko Fujimori desiste de denunciar a fiscales pero Fuerza Popular lo evaluará

Vale acotar que a finales de julio, la fiscal Cárdenas detalló que “el 85% de la tesis” de Patricia Benavides correspondía a un plagio.

