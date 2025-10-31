El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, firmó una resolución en la que dispone la remoción de una fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos del Puerto; así como a otra que indagaba sobre el plagio de tesis de Patricia y Emma Benavides.

A detalle, se dio por concluido el nombramiento de Elena Carolina Delgado Manrique como fiscal suprema provisional a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Dicha letrada investigaba a Gálvez por su vínculo con el caso Cuellos Blancos.

LEA TAMBIÉN: Suboficial Magallanes queda en libertad y Fiscalía pide comparecencia con restriccciones

Delgado fue trasladada a la Fiscalía Superior Mixta de Sullana; y su cargo será ocupado por Lourdes Téllez Pérez de Vargas.

Según la fiscal Cárdenas, el 85% de la tesis de Patricia Benavides correspondía al plagio. Fue removida del cargo y se la reubicó en Arequipa. Foto: OJO

Asimismo, se retiró a Alejandra Cárdenas Ávila del cargo de fiscal adjunta suprema provisional, quien tenía el legajo contra Patricia Benavides por el presunto plagio de su tesis y también contra Emma Benavides. Fue destacada a la Fiscalía de Arequipa por Tomás Gálvez.