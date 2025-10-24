La Fiscalía solicitó al Poder Judicial que se aplique comparecencia con restriccciones al suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por el presunto homicidio calificado contra Eduardo Ruiz, en el marco de las manifestaciones del pasado 15 de octubre.

Del mismo modo, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para el efectivo policial.

Precisamente hoy vencía la prisión preliminar contra el suboficial.

Proyectil habría ingresado tras un rebote

La Unidad de Investigación de Canal N accedió al informe de la Fiscalía que ha determinado que la bala encontrada en el cuerpo del joven fallecido en las protestas del 15 de octubre es compatible con una herida de entrada por rebote

Esta información forma parte del expediente judicial que se sigue contra el suboficial de la Policía Nacional, Luis Magallanes y corroboraría la versión del efectivo.

El documento detalla que existe una alta probabilidad de que la bala haya perdido energía y se haya deformado antes de impactar. Esto podría modificar la interpretación de los hechos ocurridos durante la protesta en el jirón Tambo de Belén, en el Cercado de Lima.

LEA TAMBIÉN: PJ y Ministerio Público piden más presupuesto para enfrentar inseguridad en el transporte

Manifestantes lo perseguían

Un nuevo video ha revelado que el suboficial de la Policía Nacional, Luis Magallanes, fue agredido en la cabeza con un objeto contundente momentos antes de efectuar el disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz.

El contenido muestra que Magallanes intentaba huir de un grupo de manifestantes cuando fue interceptado por una persona vestida con casaca gris y capucha, quien le propinó un golpe en la frente con un objeto no identificado, detalló Canal N.

Según el acta, a las 23:07 horas se visualiza un tumulto de personas congregadas en el jirón Tambo de Belén. A las 23:08, el suboficial Magallanes aparece saliendo del tumulto, desplazándose entre vehículos estacionados y la acera, mientras es perseguido por manifestantes.

En ese momento, un sujeto con vestimenta gris le lanza un objeto contundente que impacta directamente en su rostro, causándole una herida frontal. Esta lesión, de acuerdo con la información médica posterior, requirió 14 puntos de sutura. Las imágenes fueron obtenidas de cámaras de seguridad de la zona.